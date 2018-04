”Jag tänker ofta på svarthet, på vad det betyder för andra”

Seinabo Sey går på scenen och publiken exploderar. Hundratals mobilkameror höjs i luften.

Det är inte ens Seinabo Seys spelning. Hon är hemlig gäst under den brittiske artisten Jacob Banks konsert, och när de tillsammans sjunger den avskalade ”Remember” blir stämningen extatisk. DN:s recensent ska senare beskriva ögonblicket som lyfter konserten: ”Folk börjar bokstavligen brotta sig fram genom den skärtorsdagsstökiga människoröran.”

Seinabo Sey har varit saknad. Hon har varit borta i nästan två år från musikvärlden, delvis på grund av skrivkramp. När vi en vecka efter spelningen sitter i ett ledigt rum på hennes skivbolag, Universal, grimaserar hon.

– Jag sjöng ju falskt halva låtarna, jag borde skjutas för det! Men det var mysig stämning. Jag var glad över att vara där och folk var glada för att se mig.

Hon skrattar.

– Jag försöker alltid se cool ut, men jag flinar ju när jag står på scen. Det är så jävla kul.

Pausen var nödvändig för Seinabo Sey. Innan dess hade hon bara varit ledig två månader på tre år. Efter att hon fick sitt stora genombrott med låten ”Younger” i slutet av 2013 turnerade hon världen över. Debutskivan ”Pretend” hyllades unisont av kritiker och fans, hon gästade amerikanska pratshowstjärnan Conan O’Brien, sommarpratade i P1, fick två Grammisar och blev Årets artist på P3 Guld. Hon fick till och med sitt eget frimärke.

– Jag flög till en massa nya ställen. Jag gjorde massor med nya saker. Nu i efterhand inser jag att det var överväldigande.

Hon sparkar av sig skorna och sätter sig till rätta i lädersoffan. På väggarna i det lilla rummet finns porträtt av Rihanna, Kanye West. Utanför, i den smala korridoren, hänger ett på Seinabo Sey mot en röd bakgrund. Hon svarar ingående och öppet på frågorna; hon skrattar ofta, drar i den färgglada jackan som hotar att glida ner på golvet.

Uppehållet tvingade henne att ta ställning till vad som egentligen var viktigt, säger hon.

– Jag har levt mitt liv mycket efter vad jag tror att andra har förväntat sig av mig, eller vill att jag ska vara, och har insett att det inte har gjort mig lycklig på riktigt. Att inte få några applåder eller priser på nästan två år har fått mig att fatta att livet – oavsett framgång, oavsett pengar, och allt det där – är jävligt simpelt i grund och botten. Om man är glad. Det finns inga genvägar!

Foto: Beatrice Lundborg

För att kunna vara glad måste man kanske också hinna vara ledsen. Något annat hon gjort under pausen är att sörja sin far. Han dog 2013, samma år som Seinabo Sey slog igenom.

– Jag ångrar inte tempot jag hade, om jag kunde göra det igen så skulle jag det. Men det är inte förrän nu, de senaste två åren, som jag har haft tid att ta tag i stressen och att pappa dog.

Pappan, Maudo Sey, var musiker. När Seinabo Sey var fyra år flyttade familjen från Stockholm till Gambia, bland annat för att pappan skulle kunna satsa på musiken, och det är från Gambia som Seinabo Sey har sina tidigaste minnen. När hon skulle börja tvåan i skolan flyttade familjen tillbaka till Sverige – närmare bestämt till Halmstad.

– Big mistake, säger Seinabo Sey mörkt, och skrattar.

Halmstad var, enligt henne, ”jävligt tråkigt”. Det var en av orsakerna till att musiken blev en allt viktigare del av livet.

– Att vara uttråkad var bra för min fantasi i längden, bra för mitt låtskrivande, för jag flydde in i musiken. För att livet skulle kännas lite kul, för att hitta människor som såg ut som jag, för att få ta del av det livliga och roliga jag saknade från Gambia. Men även om det var bra i förlängningen så var det ensamt och jävligt deppigt.

Seinabo Sey stack ut, passade inte in. Hon blev inte mobbad, poängterar hon, men hon hörde inte hemma heller.

– Det var som en dimma, det där att alltid känna sig konstig, att inte få vara med. Det var ingen enskild, hemsk incident, att någon kallade mig n-ordet, utan jag kommer bara ihåg det där trycket inuti huvudet.

Trycket inuti huvudet är ju ofta hur rasism upplevs, även om det sällan är så det beskrivs.

– Ja, och konflikter över huvud taget. Jag har alltid varit konfunderad över människor som reagerar på ens känslor med krav på förklaringar. Det är så märkligt att kräva bevis av någon man har skadat eller sårat. Man känner ju att ­någonting är fel, det är ju vad det där trycket signalerar.

När jag började kompromissa så fick jag till slut nog. Jag har inte tid med sådant längre. Vad är det värsta som kan hända, om man är ärlig?

Vid femton års ålder flyttade Seinabo Sey till Stockholm för att gå i musikskola. Men trots att musik var någonting hon ville jobba med, på olika sätt, såg hon det aldrig som en säker karriärmöjlighet. Det gör hon fortfarande inte.

– Vi försöker ju få det att verka som om det finns en trygghet i att hålla på med konst, eller som att man kan utlovas en framtid inom det, men sanningen är ju att det när som helst kan gå åt helvete. Ger jag upp på mig själv så kommer det inte att gå – det finns ju inget schema, inga pengar om jag blir sjuk. Det är så flyktigt och osäkert.

Men osäkerheten kan också ha sina positiva sidor. Den kan medföra ödmjukhet.

– Min mardröm är att jag ska känna mig trygg, säker, gå på myterna om vem jag är och vad jag kan. För att vara en någorlunda lycklig människa måste jag helt enkelt erkänna för mig själv att jag inte vet någonting. Det enda jag kan göra är att vakna och gå till jobbet och hoppas att det finns kvar.

Läs mer: Seinabo Sey gjorde årets album 2015 enligt kritikerna

Jobbet fanns kvar efter pausen. I mitten av mars kom Seinabo Seys nya singel ”I owe you nothing”. Videon spelade hon in i Gambia. I den sitter Seinabo Sey vid sin fasters fötter och får sitt hår flätat; hon filmas i profil medan en polisbil brinner i bakgrunden. Hon är omgiven av svarta kvinnor och män i rosa, grönt, rutigt. ”I don’t have to smile for you, I don’t have to move for you, I don’t have to dance, monkey dance for you”, sjunger hon.

Hon har blivit mer självklar, mindre intresserad av att ursäkta eller förklara sig själv för världen och publiken.

– Jag tänker på det ofta, att jag inte är lika snäll längre, och undrar om det är bra eller dåligt. Det vet jag inte riktigt än. Men den där attityden kommer ju från att jag har lyssnat på sådan sorts musik, det är det fetaste jag vet. Kelis, när hon skriker: ”I hate you so much right now!”

Med ”I owe you nothing” ville Seinabo Sey skriva en låt som får lyssnaren att känna sig ”cool”, säger hon. En låt man vill mima till personen som har behandlat en dåligt.

– Men också…

Seinabo Sey pausar, tänker till, drar upp jackan. Sedan förklarar hon:

– Jag har väl känt på många sätt, på nästan alla plan i livet, att jag har stått i skuld till män­niskor. Jag har aldrig sett mitt eget värde i ett ­sam­manhang – vare sig det är familjerelationer eller arbetssituationer – utan underkastar mig hela tiden. Det här är ett försök att bryta mig fri från det.

Till slut tröttnade hon på sig själv, säger hon.

Foto: Beatrice Lundborg

– Jag tappade respekten för mig själv! Jag vet ju vad jag vill ha för typ av liv, vad jag har för värderingar, och när jag började kompromissa så fick jag till slut nog. Jag har inte tid med sådant längre. Vad är det värsta som kan hända, om man är ärlig? Om jag klarar av att tycka att livet är roligt fast min bästa kompis, min pappa, dog, vad mer kan hända mig? Vad är det med människors åsikter om mig som jag tycker är så jävla jobbigt att hantera?

För mig är grunden i ”I owe you nothing” raden ”I won’t help you understand” – jag behöver inte rättfärdiga min existens. Det är ju en stor sak att säga som svart i Sverige.

– Det började när jag uppträdde på Grammisgalan.

Det var 2016. Seinabo Sey var nominerad i fyra kategorier, och vann i en – Årets pop. Det var också hon som avslutade hela galan med ”Easy/Hard time”, omgiven av hundra svarta kvinnor som, likt en armé i matchande svarta kläder, tyst såg ut över rummet.

– Folk ville att jag skulle förklara vad tanken bakom det var. Då kände jag bara: ”Lev i ovisshet eller fundera själv på vad du tror att det betyder.” Om jag ska dras in i att förklara saker så överlämnar jag mig: om jag inte kan formulera mig rätt så kan folk döma ut min känsla. Det är precis som i konflikter. Seinabo Sey väljer Beoncés fem bästa låtar ”Ego”: Jag älskar ju Beyoncé när hon är som kaxigast och ”Ego” faller i det facket. ”Diva”: Tycker du om att vara glad? Då tycker du om den här låten. ”All night”: Den har verkligen vuxit medan jag har lyssnat på den. Låten har någonting speciellt. ”Don’t hurt yourself”: Det är bara en sjukt fet låt. ”Say my name”: Melodin, produktionen och musikvideon är så bra! När Destiny’s Child ibland sjöng den a cappella på MTV övade jag jättemycket på att låta precis som de.

Hon lutar sig fram.

– Jag kan inte gå in och diskutera varför jag ska ha samma rättigheter som någon som ser ut som min mamma. Jag kan föra en kamp som känns stärkande för folk som ser ut som jag, men jag tänker inte lägga en sekund till på att förklara för folk varför de måste bete sig normalt.

Att verka som svart sångerska i Sverige är, säger Seinabo Sey, ensamt. Hon är ensam i sin svarthet; det finns väldigt få rum i vilka hon känner sig representerad eller reflekterad.

– Ibland kan jag få en känsla av att jag är inkvoterad, att jag är ett alibi. Men jag är van vid att känna mig ensam och att mitt liv nog kommer att se ut så. Jag tänker rätt ofta på svarthet, på vad det betyder för andra människor.

Och kanske är det just vad hon själv gör med sin konst: att skapa ett rum för svarta människor i Sverige. I videon till låten ”Younger” rör sig ett svart kompisgäng i och genom den svenska naturen, intar en stuga, dansar vid en sjö. I ”Pretend” dansar två svarta tjejer tillsammans genom ett öde Stockholm. Det är avskalat och enkelt; det är vackert och svart.

– Jag träffade en tjej på Way out west förra året som såg precis ut som jag när jag var fjorton och bodde i Halmstad. Jag vet inte om det var sommarpratet hon hade lyssnat på, men hon sade: ”Tack, jag känner mig mindre ensam.” Min mamma stod bredvid mig och vi vände oss mot varandra och bröt ihop. Om det bara finns en männi­ska någonstans, typ i Skellefteå, som ­känner att det finns människor där ute som är som jag och som orkar, då kan det betyda någonting. Seinabo Sey Namn: Seinabo Sey Ålder: 27 år Uppvuxen: I Gambia, Halmstad och Stockholm. Familj: Mamma Madeleine Sundqvist, pappa Maudo Sey (som gick bort 2013), samt syskon. Musik: Fick sitt stora genombrott med debutsingeln ”Younger” 2013, som följdes upp med ”Hard time”. Albumet ”Pretend” kom 2015. Priser: Årets genombrott på Musikförläggarnas pris (2014), Årets nykomling på Grammis (2014), Årets artist på P3 Guld (2015) och Årets pop på Grammis (2015). Aktuell med: I mars släpptes första musiken på två år, tvåspårssingeln ”I owe you nothing” och ”Remember”. På på torsdag den 26 april kommer nya singeln ”Breathe” inför ett kommande album, och den femte oktober uppträder Seinabo Sey på Globen i Stockholm.

– Om jag genom att vara mig själv kan inspirera dem så är det värt det – värt det osäkra liv man har som konstnär. Just nu är det mitt fokus. Det kan ändras, och det är lugnt, men jag är uppväxt med det panafrikanska och militanta, med bilder på människor som offrade saker för att kunna leva sitt liv som de ville. Att jag skulle bli mesig för trygghetens skull känns inte som jag.

Att den nya videon är inspelad i Gambia kan också ses som ett led i Seinabo Seys försök att, i sin roll som konstnär, ge den afrikanska diasporan utrymme i populärkulturen.

– Många gånger ser jag argumentet att svart kultur inte säljer om det inte är paketerat på rätt sätt, men det håller jag inte med om. Det är inte en politisk grej, egentligen, utan en estetisk. Jag vill visa upp det vackra jag har omkring mig, det fina jag har sett i Gambia. När jag tittar på ett tyg tänker jag ju att det är snyggt, inte ”det här tyget ska jag sätta på mig för svartas rätt i samhället!” Det är där jag vill vara, och vill att vår kultur får vara, otvungen och naturlig. Jag är inte politiker, jag är inte samhällsdebattör, jag kan inte förklara det med ord – jag vaknar bara upp varje dag i den här kroppen och det betyder en massa saker.

Foto: Beatrice Lundborg

Två års paus. Nu är Seinabo Sey tillbaka. Under våren kommer ytterligare singlar och så småningom ett album. Och i oktober står hon på scenen igen. Inte som gästartist, utan själv. I Globen.

– Det är skitnervöst. Inte för att jag inte tror att jag kommer att kunna uppträda, men för att jag är fett rädd för att det inte ska komma några människor! Snälla, kom bara! Men om man inte riskerar någonting så vinner man inget.

Hon rycker på axlarna.

– Det är inte sådana där saker som blir höjdpunkterna ändå. Höjdpunkterna är att träffa sådana som hon på Way out west, eller se världen, eller sjunga riktigt bra en kväll och känna att alla var ett i rummet. Att nå människor, att inte känna mig ensam, att känna att jag finns i ett sammanhang och betyder någonting där. Det är det viktiga.