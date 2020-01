Selena Gomez försöker vara personlig men rusar i en ny fälla

Pop Selena Gomez ”Rare” (Interscope/Universal) Visa mer

Mycket av den moderna kommersiella popmusiken bygger på en inneboende motsättning. Å ena sidan vill utövarna gärna förmedla individualism – var dig själv, du är unik, ingen ska säga något annat. Å den andra är musiken oundvikligt ganska konform av sin natur. Det gör ramarna ganska snäva, även när man verkligen vill ta sig utanför dem.

På Selena Gomez tredje soloalbum ”Rare”, det första på fem år, vill den tjugosjuåriga före detta barnstjärnan visa att hon har vuxit upp och kan göra elegant popmusik, gärna lite mer utmanande och personlig än tidigare. Stundtals levererar hon just det – titelspåret är en fin Lana Del Rey-pastisch, singeln ”Lose you to love me” en drömsk relationsballad – men lika ofta hamnar hon lik förbannat i ganska generisk och onödigt nervös minsta-gemensamma-nämnare-pop.

I ivern i att ta sig loss ur en fälla rusar hon in i en annan.

Bästa spår: ”Lose you to love me”

Läs fler musikrecensioner av Mattias Dahlström, till exempel om Burials tonsatta idealbild av en rejvkultur han aldrig fick uppleva.