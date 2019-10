Sepultura trivs i Örebro: ”Händer inte så mycket”

Världens största musikfestival – Rock in Rio – har avslutats efter sju dagar med en publik på 700 000. Brasilianska Sepultura är det band som spelat flest gånger på festivalen. DN träffade bandet som nyss kommit hem från Sverige där de spelat in sin kommande platta.

Solen har ännu inte gått ned när Brasiliens stolthet tar sina första riff. Den trogna metalpubliken, i svarta t-shirts, hoppar redan framför festivalens största scen och skriker »Sepultura! Sepultura! Sepultura!« Bandets amerikanske sångare – som kallas rovdjuret – fattar mikrofonen och vrålar igång Arise från trash metalbandets genombrottsalbum. Det råder ingen tvekan – Sepultura är fortfarande Brasiliens största rockband.

Fans på Sepulturas konsert på festivalen Rock in Rio. Foto: Leo Correa

Inget annat brasilianskt band har ens kommit i närheten av att sälja så många album utomlands som Sepultura. Bandet brukar räknas till det femte hjulet i The Big Four of Trash – Anthrax, Megadeth, Metallica och Slayer – och stod på sin höjd i mitten av 1990-talet när de släppte Roots – ett av metalhistoriens mest inflytelserika album. Delar av musiken spelades in med Xavante-folket i utkanten av Amazonas.

Sepultura var unika i sin ambition att tänja på sin genres gränser, men när sångaren och gitarristen Max Cavalera gifte sig med bandets amerikanska manager gick det åt pipan. Övriga bandmedlemmar – bland annat Cavaleras bror – tyckte att hon endast promotade sin man och vill inte förlänga kontraktet med henne. Max Cavalera tyckte att bandet gått bakom ryggen på honom och lämnade i vredesutbrott.

Skivbolaget Roadrunner fasade för att Sepultura skulle splittras och skickade ut en efterlysning efter ny sångare. En av dem som sände in en demo var den amerikanske sångaren Derrick Green från Cleveland, Ohio.

Han fick jobbet och har nu bott 20 år i São Paulo. Det var hans strävan att hitta ett nytt sound som tog Sepultura till Sverige.

– Jag hade hört ett par album som en svensk snubbe producerat. Jag tänkte vi måste ha honom, säger Derrick Green när DN träffar honom backstage på Rock in Rio.

Bandet flög till den svenske musikproducenten Jens Bogrens studio utanför Örebro.

– Man kan verkligen se vart era skattepengar går. Ett exempel för världen.

Bogren är den svenska metalvärldens svar på Max Martin. Han har producerat band som Opeth, Paradise Lost, Kreator, Amon Amarth och Angra. För två år sedan spelade Sepultura in sitt 14:e album – Machine Messiah – i hans studio och blev så nöjda att de i augusti åkte tillbaka till Fascination Street Studios i Ormesta utanför Örebro för att spela in uppföljaren.

– Jens förstår sig på oss och har hjälpt oss att hitta soundet vi så länge letat efter, säger Derrick Green.

I över en månad bodde Sepultura i studion som har övernattningslägenhet med kök, våningssäng och soffor.

– Hade vi spelat in i Stockholm eller någon annan stad i världen hade rocklivet stört oss. Att det inte händer så mycket i Örebro var bra för oss. Vi kunde fokusera på musiken.

Andreas Kisser, gitarrist i Sepultura. Foto: Leo Correa

Vad bandet också gillar är att Bogrens studio är en del av hans hem.

– När klockan blir 18:00 säger han hejdå, går in i huset och nattar sina tre barn. Sedan kommer han tillbaka på kvällen. Det är så skönt. Vi blir en del av en familjerutin.

En av Sepulturas favoritsysselsättningar i Örebro var att åka till ICA Maxi Stormarknad.

– Vi gick omkring där, köpte mat och lagade själva. Svenskar har en sådan respekt för varandra. Ingen var på oss.

Derrick Green gillar också den svenska modellen.

– Man kan verkligen se vart era skattepengar går. Ett exempel för världen, säger sångaren som uppträtt i 76 länder.

På årets Rock in Rio spelade Sepultura under »Dia do Metal« (metaldagen) som blivit en tradition på världens största musikfestival. Samma dag spelade även Anthrax och Slayer. Megadeth var inbokade, men fick ställa in på grund av att bandledaren Dave Mustaine behandlas för strupcancer. De ersattes av tyska Helloween. Metaldagen avslutades med Iron Maidens imponerande scenografi och Scorpions skolengelska.

– Med all respekt för de andra dagarna, men metaldagen är bäst, skrek Sepulturas bandledare, gitarristen Andreas Kisser, från scen.

Deras kommande album, Quadra, släpps i februari nästa år. Just nu mixas låtarna i Örebro och ljudfilerna skickas över Atlanten för godkännande.

– Det vore super om vi kunde komma tillbaka nästa sommar och spela på Sweden Rock. Först gången vi var där var 2003, säger Andreas Kisser som spelat med Sepultura sedan 1987.

Vad han gillar med Sverige är att samhället är medvetet.

– Jag älskar er återvinning. Alla gör det. Det har blivit något normalt. Jag önskar Brasilien vore mer som Sverige.

Andreas Kisser, 51, skäms över Brasiliens president Jair Bolsonaro och tycker att landet går genom mörka tider. Ändå försvarar han Bolsonaros existens.

– Brassar har alltid varit konservativa och fördomsfulla. Lite som i USA. Ett kärvt migrationsland där inget kommer gratis. Nu har det kommit upp till ytan. Det är bra. Brasiliens visar sitt sanna ansikte. Det gör att nu är det upp till andra sidan att visa vad de går för. Det är detta som är demokrati, säger han.

Sepultura Sepultura bildades 1984 i Belo Horizonte av bröderna Max och Igor Cavalera. Bandet flyttade till Arizonas, USA, 1990 och fick sitt internationella genombrott året efter med Arise som spelades in i Florida. För tolv år sedan övertalades Igor Cavalera att lämna bandet för att spela med sin bror i Cavalera Conspiracy. Enda originalmedlemmen kvar i Sepultura är basisten Paulo Jr. Bandet bor i São Paulo och har uppträtt sex gånger på Rock in Rio. Visa mer