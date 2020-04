”Serotonin” träffar publiken trots alla cynismer

Teater ”Serotonin” Av Michel Houellebecq Översättning: Sara Gordan. Dramatisering: Lucas Svensson. Regi: Linus Tunström. Scenografi: Carouschka Streijffert. Kostym och mask: Patricia Svajger. Ljus: Tobias Hagström-Ståhl. Kompositör: Rikard Borggård Scen: Kulturhuset Stadsteatern, playsida. Längd: 1 tim, 45 min Visa mer

Klockan 19 på påskdagen kunde ridån till slut gå upp för ”Serotonin”, direktsänd och med publiken placerad framför skärmarna. Kommer den levande teatern att dö nu? Teatern dör varje kväll när vi och skådespelarna går hem, dör och återuppstår.

Att Michel Houellebecq hittat vägen till teaterscenerna kan verka paradoxalt med tanke på att hans maniskt ältande gestalter borde avsky tanken på närkontakt med andra levande varelser. Kanske är förklaringen att det finns ett teatralt drag i hans prosa som riktar sig direkt till läsaren och åskådaren. Det framgick av Linus Tunströms lyckade uppsättning av ”Underkastelse” på Stockholms stadsteater för två år sedan, med Gerard Hoberstorfer i rollen som en blek akademiker som fördriver hemmakvällarna med hämtmat och Youporn.

Nu är det Sven Ahlström som står där i den gamla kyrkolokalen St Paul vid Mariatorget på Södermalm, slätkammad som en skolgosse på en träbrygga formad som en virvel eller – efter en stunds gissningslek – en vagina utan början eller slut, det eviga tomrum som Houellebecqs hjälte i varje stund är beredd att sugas ner i.

Carouschka Streijfferts scenografi är navet i Linus Tunströms regi, djärv på gränsen till det monotona i sin totala brist på realism och platsangivelser. Ahlström kunde vara vem som helst på väg till jobbet, i själva verket en akademiskt utbildad jordbruksexpert, nu med planer på att lämna både karriären och livet bakom sig. Hans till en början stela uppenbarelse får steg för steg mänskligare drag, till lycka för den som efter tretton romaner börjar bli trött på Houellebecqs varumärke: cynismerna.

Lucas Svenssons dramatisering är ett klokt sammandrag av denna nihilistiska svanesång som plötsligt slutar i en bön om nåd. Både Gud och Kristus gör entré. Jag vet inte om jag tror på det där, det liknar alltför mycket en omvändelse under galgen.

Om Houellebecqs styrka som författare är blicken för det postmoderna samhällets löjliga trender och ansvarslösa individualism, består hans svaghet i tvånget att vara eller låtsas vara politiskt inkorrekt. Han har aldrig hört talas om less is more. Jag är beredd att erkänna att denna självutnämnda enfant terrible är en underhållande författare – ofta mycket underhållande – men en stor författare? Där går en gräns.

Den stora litteraturen och dramatiken delar inte upp publiken i två läger. Jag saknar något som hamnar vid sidan av och förblir outtalat. Vilket inte hindrar att Sven Ahlströms blick hela tiden träffar oss, men framför allt när kärleken avväpnar honom: ”Jag tror inte att jag har fel när jag jämför kärleken med en sorts gemensam dröm, som tillåter oss att omvandla vår jordiska tillvaro till ett uthärdligt ögonblick.”

Det är värt ett besök. På en gång digitalt och levande.

