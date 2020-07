Seth Green: Vårt utrymme att skämta och få publiken med oss har vidgats enormt

En cyborgkyckling med ett laseröga. En galen vetenskapsman. En nörd som älskar allt vad tv, tecknade serier och dataspel heter, men som alltid hamnar i konstiga situationer. En vulgär, våldsam kvinna som ser ut som barnseriefiguren Jordgubbs-Lisa. En pervers enhörning. Skeva superhjältar. Massor av utomjordingar som dör och återuppstår på oregelbunden basis. Låter detta som rollistan i en covid-inducerad feberdröm? Lugn, det är bara några av karaktärerna från ”Robot chicken”, en sketchkomediserie som nu är inne på sin tionde säsong totalt och sin första som visas direkt för svensk publik via HBO Nordic.

– I dag har vi ett mycket större förtroende för att våra tittare förstår vad vi pratar om, säger Seth Green, skådespelaren som tack vare cyborgkycklingen förvandlats till serieskapare, produktionsbolagsägare och animationsstudiodirektör.

– När vi gjorde den första säsongen 2005 var populärkulturen inte alls lika självreflekterande som den är nu. Superhjältar och superhjältefilmer, till exempel, hade inte direkt något erkännande. Det var inte koncept som alla kände till. Så karaktärerna och idéerna vi presenterade kändes då som något som var riktat till en nischpublik. Men i dag är den typen av populärkultur som vi är intresserade av den kanske mest ekonomiskt framgångsrika industrin i världen. Alla vet ju vem Spindelmannen är nu. Vårt utrymme att skämta och få publiken med på noterna har vidgats enormt.

Idén till den skruvade humorvärlden som den nu 46-årige Green hållit liv i under dryga två decennier började i ett besök på Conan O’Briens pratshow. Året var 1999 och han skulle dit för att tala om rollen han just gjort i filmen ”Austin Powers: the spy who shagged me”. För att fylla ut lite tid ville han ha med sig något roligt klipp att visa. Så han ringde sin kompis Matt Senreich, då anställd vid leksakstidskriften ToyFare. Magasinet publicerade nyheter och fakta för samlare av actionfigurer, men innehöll också det populära inslaget ”Twisted ToyFare theatre”. I återkommande seriestrippar fick läsarna där se kända karaktärer som Spindelmannen och Hulken i nya, otippade situationer. Green såg potential till något större i den knäppa tidningsvinjetten, och satte tillsammans med Senreich ihop en kortfilm utifrån samma idé.

– Då hade vi aldrig tänkt att det skulle bli något mer, säger han nu, mer än 150 avsnitt av ”Robot chicken” för näthumorjätten Adult swim senare.

– Men jag tyckte att det fanns något i animation. Det här var innan ”Toy story” kom ut och vi ville, precis som den filmen sedan gjorde, fantisera kring vilka samtal som kan tänkas pågå mellan leksaker. Om man ritar något så uppnår man dock inte riktigt samma effekt som om man använder de faktiska leksakerna.

”Robot chicken” är alltså, till skillnad från närbesläktade ”Family guy” där Seth Green också gör en roll, inte animerad i betydelsen tecknad. Mellan intervjuslottarna i konferenssamtalet vi träffas i diskuterar han denna just nu lite olyckliga omständighet med den pr-personal från HBO som också finns med i mötet. Produktion av digital animation har ju till ganska stor del ändå kunnat fortgå under en vår där hela världen suttit i karantän. Men ”Robot chicken” bygger på stop motion-teknik, och den förutsätter nästan precis samma upplägg som en helt vanlig filminspelning. Karaktärerna ställs upp i en scenografi i miniatyr, med ljussättning, kameror och allt. Rörelserna i scenerna och den ofta intrikata, realistiska gestiken hos figurerna uppstår tack vare stopp och förflyttningar mellan varje bildruta.

– Den här tekniken ger tittaren en upplevelse av att figurerna man ser på skärmen är levande, säger Seth Green, som själv gör merparten av rösterna i serien.

– När karaktärerna dessutom är bekanta för en sedan tidigare, när de kanske till och med är leksaker man själv hållit i sin hand, och man får se dem röra på sig och prata så händer något fantastiskt i hjärnan. Man tror verkligen att det är på riktigt.

Trots att han beskriver serien som född ur nördkultur där superhjältar, leksaksfigurer och popkulturreferenser är centrala har ”Robot chicken” kontinuerligt lyckats locka till sig mängder av kända filmpersonligheter för gästinhopp. Burt Reynolds, Evan Rachel Wood, Greens ”Buffy”-kollega Sarah Michelle Gellar och Stjärnornas krig-regissören George Lucas är bara några av de berömda namnen som dykt upp som röster till kycklingkomedins karaktärer:

– För de flesta skådespelare tar en inspelning till vårt program 15-20 minuter, säger Seth Green, som efter ett helt liv i filmindustrin har en telefonbok full av kontakter som han kunnat utnyttja för seriens skull.

– Att vara med blir något lustfyllt, eftersom det går så snabbt. Vad många dessutom tycker är roligt är att medan man i vanlig film ofta blir castad till roller som passar med ens utseende så kan man hos oss få göra något helt annat. Det blir extra kul för till exempel Scarlett Johansson att få spela en crackberoende gammal prostituerad. Eller för mig att få spela en gurka!

Med en gästlista som ser ut som Oscarsgalans och ett prisskåp fullt med Emmys har ”Robot chicken” i dag lämnat positionen som en liten men hängiven publiks favoritserie. Steget in i HBO Nordics utbud gör att den kommer ännu närmare var och varannan tv-tittares skärm. Seth Green tycker dock inte att vi ska förvänta oss att cyborgkycklingen och de andra udda karaktärerna kommer att lägga några som helst band på sig själva bara för att de efter femton år i utkanten slutligen tycks ha nått mittfåran:

– Baserat på hur många som tittar på vår serie är vi väl ganska mainstream nu, säger han och skrattar:

– Men även om folk i större utsträckning i dag vet vad vi håller på med så kommer vi ändå från början från subkulturen. Så jag tycker att vi fortfarande kan få vara lite punk!

”Robot chicken” Skapades av Seth Green och Matt Senreich, först som en kortfilm men sedan i serieformat för näthumorkanalen Adult swim. Använder sig av stop motion-teknik där ofta välkända plastfigurer får agera ut olika mer eller mindre bisarra scenarier med koppling till populärkulturen. Andra film- och tv-världar glider in och ut i handlingen, som bland annat utspelat sig i egna tolkningar av ”Star wars” och, i nya säsongen, ”Handmaid’s tale”. Under åren har serien gästats av mängder av kända filmpersonligheter, bland andra Charlize Theron, Scarlett Johansson, Burt Reynolds, Ashton Kutcher, Cameron Diaz och George Lucas, och tilldelats sex Emmy awards. ”Robot chicken” första nio och en halv säsong finns nu att se på HBO Nordic. Sista halvan av säsong tio har premiär den 3 juli. Visa mer