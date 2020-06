Sevärda dokumentärfilmer- och serier att strömma i sommar

Aretha Franklin i ”Amazing Grace”

”Amazing grace”

Regissör: Sydney Pollack, Alan Elliott

Intim musikdokumentär som fångar den gudabenådade sångerskan Aretha Franklin under inspelningen av klassiska livealbumet Amazing grace. Regissören Sydney Pollack står bakom kameran och låter tittaren komma mycket nära souldrottningen med den fantastiska rösten. Ett filmmaterial som legat i en malpåse i över 45 år innan det slutfördes för ett par år sedan. ”Hudnära om en souldrottning på toppen”, skrev DN:s recensent och gav högsta betyg.

”Filthy rich: Jeffrey Epsteins uppgång och fall”. Foto: Netflix

”Filthy rich: Jeffrey Epsteins uppgång och fall”

Ute nu, Netflix

Serieskapare: Lisa Bryant

Vid sidan av filmmogulen Harvey Weinstein har affärsmannen Jeffrey Epstein blivit symbolen för sexuella rovdjur bland de snuskigt rika. I denna nya Netflix-dokumentär berättas om Epsteins lika djävulskt sinnrikt konstruerade pyramidspel av övergrepp som pågick i ett slags storskalig industriell skala. Dokumentären ger inga nya ledtrådar till Epsteins död i häktescellen 2019 eller går till botten med medhjälperska Ghislaine Maxwell. Men framför allt berättar ”Filthy rich” den djupt obehagliga historien ur offrens synvinkel och ger dem en viss upprättelse.

Gloria Steinem Foto: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

”Dear...”

4/6 Apple TV Plus

Serieskapare: R J Cutler

Dokumentär biografisamling som innefattar några av de mest ikoniska personerna i dagens USA. Bland dem feministaktivisten och författaren Gloria Steinem som just nu figurerar i hyllade HBO-dramat ”Mrs America”. Bland övriga personer som som porträtteras i den påkostade serien återfinns bland andra Oprah Winfrey, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda och Stevie Wonder. Producerad av R J Cutler som ligger bakom ”The September Issue” och den kommande stora dokumentären om Billie Eilish.

”Collective” Foto: HBO

”Collective”

4/6 HBO

Regi: Alexander Nanau

Tjugosju människor miste livet och 180 skadades i branden på Bukarestdiskoteket Colectiv i Rumänien 2015. I katastrofens efterdyningar avslöjades en stor hälsoskandal när skadade dog på sjukhuset trots att de inte hade livshotande skador. Emmy-belönade Alexander Nanaus dokumentär följer journalisternas arbete med att avslöja korruptionen och omfattande bedrägerier inom landets sjukhusvårdssystem.

”En casa” Foto: HBO

”En casa”

6/6 HBO

Regi: Leticia Dolera, Paula Ortiz m fl

Pinfärsk spansk antologiserie där fem regissörer skildrar livet i corona-karantän i var sin berättelse. Samtliga avsnitt är filmade i regissörernas hem och de de enda medverkande är de personer som de delar isoleringen med. Regissörerna är: Leticia Dolera, Paula Ortiz, Carlos Marqués-Marcet, Rodrigo Sorogoyen och Elena Martín.

”Plötsligt i Vinslöv” Foto: SVT

”Dokumentärklassiker i sommar”

7/6 SVT

Jonas Simas valstridsdokumentär om Tage Erlander, ”Tage”, från 1968 är först ut i SVT:s sommarsatsning på dokumentärklassiker. Bland övriga filmer som läggs ut i serien varje söndag återfinns ”Våran Olof” (14/6), Marianne Gillgrens ”Frida, en trotjänarinna” (21/6), Nina Hedenius ”Konsten att städa” (28/6), ”Jag är sån här - en film om Sten Broman” (5/7), ”TV till varje pris – en film om Lasse Holmqvist” (12/7), Anders Wahlgrens ”När Domus kom till stan” (19/7), Jenny Bergmans och Malin Skjölds ”Plötsligt i Vinslöv” (26/7), Mikael Strandbergs och Johan Ivarssons ”Minus 58 grader” (2/8) samt ”Bussresan” (9/8) om några äldre damer som åker utomlands för första gången.

”Grizzly man” Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

”Grizzly man” - ”DOX 10 år”

14/6 SVT

Regi: Wener Herzog, Lauren Greenfield m fl

Werner Herzogs rosade ”Grizzly man” inleder sommarens imponerande jubileumskavalkad för SVT:s dokumentärvinjett DOX som firar 10 år. Varje följande söndag presenteras en ny högprofilerad titel som visats under Dox-etikettens första tio år. Bland titlarna finns Ariel Schulman & Henry Joosts ”Catfish” (21/6), Alma Har'els ”Bombay beach” (28/6), Lauren Greenfields ”Drottningen av Versailles” (5/7), David Gelbs ”Jiro dreams of sushi” (12/7), Alex Gibneys ”Citizenfour” (19/7), Rokhsareh Ghaem Maghams ”Sonita” (26/7), Feras Fayyads ”De sista i Aleppo” (2/8), Jairus McLearys ”The Work - gruppterapi med mördare” (9/8) och Bing Lius ”Minding the Gap” (16/8). Världsklass!

Clark Gable, David O Selznick och Louis B Mayer skriver kontrakt kring ”Borta med vinden” 1939. Foto: Masheter Movie Archive / Alamy Stock Photo

”Pollywood”

14/6 HBO

Regi: Pawel Ferdek

Vad har de legendariska filmmogulerna Sam Goldwyn, Louis B. Mayer och bröderna Warner gemensamt? Jo, de har alla polsk-judisk bakgrund och lämnade sina shtetls (byar eller stadsdelar med större judiska befolkningar i centrala Europa före Förintelsen) för att skapa en bättre tillvaro i USA. ”Pollywood” berättar om deras dramatiska liv och tuffa kamp för att lyckas i Kalifornien. Ett stycke filmhistoria om några av pionjärerna som byggde upp Hollywoods största filmbolag.

Bryce Dallas Howard och Ron Howard Foto: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

”Dads”

19/6 Apple Tv Plus

Regi: Bryce Dallas Howard.

”En varm och humoristisk dokumentär som hyllar det moderna föräldraskapets glädjeämnen och utmaningar”, Så presenteras denna dokumentär som regisserats av skådespelaren Bryce Dallas Howard (”Niceville”, ”Jurassic world”). Hennes egen pappa, filmregissören Ron Howard och farfar Rance, är en av dem som lämnar vittnesbörd om faderskapet tillsammans med komiker som Judd Apatow, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Hasan Minhaj, Conan O’Brien, Patton Oswalt och Will Smith.

”They shall not grow old” Foto: Folkets Hus och Parker

”They shall not grow oId”

24 juni Cmore

Regi: Peter Jackson

”Ett tekniskt mirakel som återkallar första världskrigets fasor”, skrev Johan Croneman i sin recension av ”They shall not grow old”. Bara att hålla med. Med hjälp av modern teknik har ”Sagan om ringen”-regissören Peter Jackson restaurerat autentiskt arkivmaterial som inte bara fått bättre färg och ljud. Med hjälp av experter som läppläsare har även röster lagts på de gamla stumfilmsbilderna. Resultatet är både hisnande och häpnadsväckande, som att kliva rakt in i förflutenhetens landskap.

Olympiska guldmedaljören Aly Raisman vittnar mot tidigare landslagsläkaren Larry Nassar. Foto: Dale G Young

”Athlete A”

24/6 Netflix

Regi: Bonni Cohen, Jon Shenk

Grävdokumentär som går på djupet med övergreppsskandalen i elitgymnasternas grymma och slutna värld. ”Athlete A” skildrar hur reportrarna på Indianapolis Star avslöjar skandalen kring den tidigare landslagsläkaren Larry Nassar som dömdes till 175 års i fängelse för sexuella övergrepp mot hundratals gymnaster, däribland storstjärnor som Maggie Nichols. En historia om visselblåsare som trotsar en förlamande tystnadskultur och åklagare som tar kampen mot korrupta institutioner.

”Läkarna på Lennox Hill”. Foto: COURTESY OF NETFLIX © 2020

”Lennox hill”

10/6 Netflix

Regi: Adi Barash och Ruthie Shatz

Från förlossningar till hjärnkirurgi. Netflix nya dokumentärserie som ger en närgången inblick i det komplexa och känslosamma vardagslivet på sjukhuset Lennox Hill i New York. Seriens huvudpersoner är två hjärnkirurger, en akutläkare och överläkare på förlossningsavdelningen. Genom full access till en delvis sluten värld ger regiduon Barash och Shatz en närgången skildring av den medicinska världen.

”The American Runestone” Foto: Christian Gustavsson

”The American Runestone”

21 juni Viaplay

Regi: Peter Stormare

Ett slags humoristisk cold case-serie där Peter Stormare försöker lösa gåtan med den omstridda runstenen som hittades 1898 av svensken Olof Öhman på sina ägor i byn Kensington, Minnesota. Tillsammans med amatörarkeologen Elroy Balgaard ger sig den svenska Hollywoodstjärnan ut i svenskbygderna för att ta reda på sanningen om den så kallade ”Kensington-runstenen” som delat forskarna i olika läger: ”Vi kommer kanske inte att skriva om historien, men det finns spår av vikingar mycket tidigare än vad man tidigare har trott”, sade Peter Stormare i en intervju med DN.

”I'll be gone in the dark” Foto: HBO

”I'll be gone In the dark”

29/6 HBO

Regi: Liz Garbus

Mellan 1976–1986 begick den så kallade ”The Golden State Killer” minst 13 mord, fler än 50 våldtäkter och över 100 inbrott i Kalifornien. HBO:s true crime-dokumentär bygger på journalisten Michelle McNamaras bästsäljande bok med svenska titeln ”Jag försvinner i mörkret”. Boken publicerades först 2018 - två år efter McNamaras död – och två månader före den misstänkta kunde gripas för brottet. En dokumentär av Liz Garbus, regissören bakom ”What happened, Miss Simone?” och ”Bobby Fischer against the world”.

”Kult-tv” Foto: SVT

”Kult-tv”

17 juli SVT

Regi:

Amerikansk dokumentärserie med sex fristående filmer som kretsar kring amerikansk popkulturen – från MTV:s födelse till den kontroversiella ”The King of Pop” som dog för drygt 10 år sedan. Här är de sex filmerna som visas: ”Michael Jackson’s final curtain call”, ”The Osbournes”, ”Freaks and geeks”, ”The rise of trash TV”, ”Chris Rock brings the pain” och ”The birth of MTV”.

Prins Charles, Drottning Elizabeth II och Lady Diana 1987. Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

”Kungahuset Windsor”

26/7 SVT

Regi: Tim Dunn och Jonathan Jones

Det var en gång en tysk ätt som hette Sachsen-Coburg-Gotha och bytte namn till Windsor i samband med första världskriget... Producenterna bakom dokumentärserien ”Kennedys - en maktsaga” vänder blicken mot den brittiska kungafamiljen i verklighetens svar på Netflixsuccén ”The Crown”. Med hjälp av nya intervjuer och rikt arkivmaterial berättas den dramatiska sannsagan med extra allt. Serien rymmer sex avsnitt, från Kung Georges regentperiod till en närgranskning av den nya generationen som ska ta över kronan i framtiden.

Vladimir Putin Foto: ALEXEY NIKOLSKY

”Spionen Vladimir Putin”

27/7 SVT

Regi: Nick Green

Will the real Vladimir Putin, please stand up! I slutet av juli visar SVT en inträngande dokumentär om mannen som har styrt Ryssland i tjugo år - och överlevt tre olika amerikanska presidenter vid makten. Både Putins närmaste, hans motståndare och offer får komma till tals i denna film som berättar hela historien om slagskämpen och den forne KGB-agenten som fyra år i rad rankats som världens mäktigaste av Forbes. Brittisk film med originaltiteln ”Putin: A russian spy story” som visas i tre delar.

”Alltid Amber” Foto: Tempo dokumentärfestival

”Alltid Amber”

26 juli-2 aug SVT Play

Regi: Lia Hietala och Hannah Reinikainen

Högintensiv vänskap, svek och svensk transvård är de bärande teman i denna feelgoodberättelse som bland annat väckt uppmärksamhet på filmfestivalen i Berlin i vintras och öppnade årets Tempo-festival i Stockholm. SVT visar filmen under samma period som Stockholm Pride pågår – som i år blir en streamad livefestival. ”Alltid Amber” återkommer i SVT efter att den har haft biopremiär i höst.

1945 file photo, shows the destruction from the explosion of an atomic bomb in Hiroshima, Japan. Foto: Anonymous

”Hiroshima 75 år”

6/8 SVT

Regi:

Förödelsen var fullständigt katastrofal när USA släppte den första atombomben ”Little boy” över Hiroshima den 6 augusti 1945. Tre dagar senare fälldes en andra över Nagasaki – de hittills första och enda kärnvapen som använts i krig men än i dag kastar de fortfarande sin skugga över mänskligheten. Med anledning av detta mörka minne visas denna dokumentär med originaltiteln ”Shadows of Hiroshima”.