”Sex and the city”-författaren gör ny serie

Boken heter ”Is there still sex in the city?” och håller nu på att utvecklas till en tv-serie, där Bushnell själv skriver på pilotavsnittet enligt The Wrap.

Serien ”Sex and the city” handlar om fyra singelkvinnor i New York och hade premiär 1998. Den gjorde seriens huvudrollsinnehavare Sarah Jessica Parker till modeikon och stjärna, men vilka skådespelare som kommer att medverka i den nya serien är inte klart ännu.

Läs mer: Det gjorde ”Sex and the city” banbrytande

”Folk över 50 förväntas inte träna, starta nya företag, flytta till en annan del av landet, ha sex med en främling och börja om på nytt. Men det är exakt så livet ser ut för många kvinnor i 50- och 60-årsåldern i dag. Jag är spänd på att få spegla den komplexiteten i bokform och nu även i tv”, säger Candace Bushnell i ett uttalande.

Även Bushnells böcker ”Lipstick jungle” och ”The Carrie diaries” har tidigare omvandlats till tv-serier.