Shaun Walker: ”Jag är inte intresserad av att bevisa hur förskräcklig Putin är”

– Många recensenter skriver in sin egen berättelse i den här boken. Antingen är de lyckliga över att någon skildrar Putins ondska. Eller också säger de: Äntligen någon som förklarar hur missförstådd Putin är!

Jag frustar till av skratt. Resonemanget är bekant från det svartvita synsätt som präglar Rysslandsdebatten i Sverige. Men The Guardians avgående Moskvakorrespondent Shaun Walker talar hellre om konkurrerande historieskrivningar. Dem har han levt med under större delen av sin period i Moskva.

Vi dricker kaffe och italienskt mineralvatten (som visar sig kosta 60 kronor flaskan) på ett kafé i centrala Moskva. På andra sidan en plantering ligger Tjajkovskijkonservatoriet. Jag har valt stället med avsikt, eftersom Walker älskar klassisk musik och att gå på konserter i Moskva. På Twitter har han emellertid ofta varit tvungen att rea ut sina konsertbiljetter, i synnerhet under åren 2013-2015 då han ständigt tvingades resa till Ukraina – "den mest fascinerande story jag någonsin har rapporterat om".

Och även en av de mest tröttsamma.

– En orsak till att jag skrev den här boken var att jag blev så utled på detta ständiga argumenterande med ukrainare å ena och ryssar å andra sidan. Till sist ville jag helt enkelt skriva ner allting. Förklara hur jag ser på det.

Han tillägger att det vore väldigt lätt att svara på den frågan med en enda mening:

– Man kan säga så här: "Efter decennier av rysk aggression håller Ukraina på att utforma sin nationella identitet." Eller så här: "Ukraina bygger sin identitet på att man kollaborerade med nazisterna". Bägge påstående är sanna. Men de är bara en del av sanningen. När de här påståendena läggs fram som den enda sanningen blir allt väldigt snabbt en enda röra.

Walkers bok, "The Long Hangover: Putin's New Russia and the Ghosts of the Past" kom ut i början av året i både USA och Storbritannien. Den skildrar svårigheten att hantera sitt förflutna, i synnerhet i Ryssland men också i Ukraina. Texten är flyhänt, inträngande, djupt tragisk och stillsamt rolig. Många av de intervjuade har fruktansvärda livsöden. Samtidigt får Walker mig att skratta högt på flera ställen med sin säkra förmåga att lakoniskt teckna det postsovjetiska samhällets absurditeter.

Men framför allt är det en resonerande bok. Trots att Shaun Walker har över 70 000 följare på Twitter är det sällan han förenklar och förytligar som journalist. Hela boken präglas av en vilja att förstå.

– Som journalist är jag inte en av dem som säger: "Det är några saker du måste förstå när det gäller Putin och nu ska jag tala om dem för dig." Jag har inget intresse av att bevisa någon särskild poäng. Vad jag har gjort är att tala med många olika människor för att fatta vad som pågår, säger Walker.

Han förnekar inte att man som journalist förr eller senare är tvungen att dra sina slutsatser.

– Det går inte att undvika. Men jag tror inte att världen behöver fler böcker om vilken ond person Vladimir Putin är. Jag upplever verkligen att vi har hamnat i en frustrerande situation där allt ska vara antingen det ena eller det andra. Om man tycker det är löjligt att demonisera Putin är man en Putinist och vice versa. Själv är jag inget Putinfan. Jag försöker förstå och inte demonisera.

I augusti 2014 var Walker, i sällskap med Roland Oliphant från The Telegraph, den första västliga journalist som kunde rapportera om att han med egna ögon hade sett ryska trupper korsa gränsen till Ukraina. Det skedde på en dammig väg nära ukrainska gränsen i närheten av Rostov.

Han skrev en tweet som ledde till en massiv reaktion inom internationella samfundet. EU-ledare fördömde invasionen. Ukrainska försvarsministeriet tackade honom för informationen och meddelade att de hade "eliminerat" inkräktarna, medan Ryssland så envetet och aggressivt förnekade uppgifterna att Walker själv började tvivla.

– Man vet ju att regeringar ljuger. Men när ryska utrikesministern kommer med ytterst allvarliga uttalanden och reaktionen är en fullständig mur av förnekanden så börjar man till sist tänka: Kan de verkligen ljuga så mycket? Kanske vi tog fel?

Följande dag åkte Walker och Oliphant tillbaka till samma ställe och kontrollerade exakt var de hade varit.

– Allt stämde. Och efteråt såg man på satellitbilder spår efter kolonner som var så stora att de uppenbarligen hade kört fram och tillbaka över gränsen upprepade gånger. Samtidigt satt OSSE-missionen på ett och samma ställe vid gränsen 24 timmar om dygnet och kunde bara rapportera att de inte hade sett några trupper.

Walker skakar på huvudet. Den här sortens absurda situationer finns det gott om i boken, liksom möten där han försöker komma till botten med varför det är så vanligt i Ryssland att man håller sig med två historiska sanningar.

I din bok intervjuar du en historielärare i Magadan (en stad som har byggts av Gulagfångar). Hon berättar att hon undervisar om Gulaglägren genom att delta upp svarta tavlan i två delar: "Här är industrialiseringen och allt som Stalin åstadkom, här är de beklagliga sidoeffekterna." Jag hör ofta folk resonera så i Ryssland och det låter så bedrägligt förnuftigt.

– Ja, hon tyckte det var bättre att barnen inte behöver växa upp med en så deprimerande kunskap om sin egen region. Det är något som senare generationer får tala om. Folk tycker att livet är tillräckligt svårt, varför ska man göra det ännu svårare genom att tala om det här? Ändå vet många vad som har hänt. Man lever i två parallella sanningar.

Enligt Walker handlar det också om att det sovjetiska förtrycket var allomfattande, på ett sätt som innebar att ingen kom undan. De flesta tvingades till någon form av samarbete.

– I Ryssland är alla både offer och förövare på ett eller annat sätt. Allt är hopblandat. Och så har vi imperialismen som rör till det. Men om man anser att det inte lönar sig att tala om sitt förflutna - hur ska man någonsin förstå varför ukrainarna, polackerna och tjetjenerna är arga?

Samtidigt anser Shaun Walker att debatten om den ryska inblandningen i västliga val är överdriven.

– Det ryska inflytandet är ett så hett ämne att det kommer upp överallt. Det är förstås helt bevisat att Kreml har använt nättroll och motsvarande. Men det har lett till en situation där man ser Ryssland överallt, Rysslands försök att påverka är alltid mediesexigt att skriva om oavsett hur relevant det är. Vad Brexit beträffar är det ryska inflytande den sexhundrade saken vi borde undersöka just nu. Det var vi själva som tog en drink för mycket.