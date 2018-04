Sheri Berman: Försvagningen av demokratin är en gåta

”Folkets väl går före storfinansens”, står det på en affisch från 1946 med LO och socialdemokraterna som avsändare. Intill det versala budskapet ståtar en man, en kvinna och ett barn i profil som tycks blicka med tillförsikt mot framtiden. I förstakammarvalet samma år gick arbetarepartiet framåt till 86 av totalt 150 mandat.

Nu är den egna majoritetens tid förbi – socialdemokraterna har förlorat nästan halva sitt folkliga stöd sedan illustratören Rolf Bethge tecknade den där rakryggade kärnfamiljen.

Men den svenska socialdemokratin är inte sämst i klassen. När den amerikanska statsvetaren Sheri Berman i höstas skrev artikeln "The disastrous decline of the European center-left" i New York Times fanns det mer katastrofala exempel. Risken att kantra ned mot 20 procent i höstens val lär ändå vara ångestframkallande för det gamla maktpartiet.

I helgen pratade Sheri Berman på ABF-huset i Stockholm under rubriken "Marknaden, demokratin, staten", inbjuden av den fackliga tankesmedjan Katalys. På deras kontor vid Norra Bantorget, några stenkast från statyerna av Hjalmar Branting och August Palm och andra förgrundsgestalter ur arbetarrörelsen, utvecklar hon sina tankar. Om demokratins utmaningar i allmänhet och socialdemokratins kris i synnerhet.

– Socialdemokrater utmanas både av gröna partier och partier längre ut till vänster. Samtidigt finns det ofta välfärdschauvinister på den populistiska högerkanten, som får många arbetarröster. Det är en väldigt svår strategisk situation, konstaterar hon.

Berman är professor vid Barnard College i New York, återkommande skribent i amerikansk press och expert på europeisk socialdemokrati. Hon har tidigare bott i Sverige och följer skiftningarna i politikernas talepunkter inför valet.

På omslaget till Bermans bok "The primacy of politics" från 2006, om socialdemokratins nyckelroll i 1900-talets Europa, återfinns en annan gammal svensk valaffisch. "Arbete åt alla – ökad köpkraft" lyder det s-märkta budskapet från 1930-talet. Bland den senaste tidens socialdemokratiska utspel har istället begränsningar av arbetskraftsinvandringen blivit mest omdiskuterat och tolkats som en reträtt inför sverigedemokraternas retorik.

Berman tillhör dem som anser att socialdemokraterna har varit för långsamma med att reagera på missnöjet med migrationspolitiken. Hon menar att det har funnits en skadlig diskrepans mellan vad väljarna tänker på och vad partierna pratar om.

– Det skapar ett ingenmansland i det politiska spektrumet, som kan utnyttjas av populistiska krafter som Sverigedemokraterna.

Medan dessa partier verkar vilja resa tillbaka i tiden menar Berman att Socialdemokraterna måste visa att de hanterar oron som populismen svarar mot. Berman beskriver hur finska invandrare fortfarande betraktades som främmande element när hon bodde i Sverige. Sedan dess har andelen av befolkningen som är född i andra länder ökat dramatiskt. Ojämlikheten mellan inrikes och utrikes födda prövar sammanhållningen.

Samtidigt insisterar Berman på att orsakerna till dagens populism är långt mer komplicerade. Till exempel: det minskade engagemanget i politiska partier i Europa har tillsammans med EU:s överstatlighet lett till en demokratisk kräftgång.

– På sistone har vi sett tecken på försvagning av den demokratiska kvaliteten i många europeiska länder och inte minst USA. Det är ovanligt, och en gåta för oss statsvetare. Vi är vana att studera strukturella problem i fattiga länder med etniska konflikter. Vi trodde exempelvis inte att vi skulle få se en amerikansk president med minimal eller svag förståelse för demokratiska normer, säger Berman.

Efter Brexit och valet av Trump har flera kommentatorer rentav ifrågasatt demokratins fördelar, konstaterar Berman, både i konservativa och liberala läger. Är det inte dags att överlåta beslutsfattandet åt pålästa experter i stället? Enligt Berman riskerar dylik retorik att hälla bensin på elden – teknokrati och populism är ömsesidigt förstärkande.

Dagens mest framgångsrika populism är högerorienterad, men Berman påminner om att det första så kallade populistpartiet var ett progressivt initiativ i USA på 1800-talet. Det rörde sig om en form av vänsterpopulism som tog småböndernas parti mot samtidens storfinans. Efter framgångarna uppgick populistpartiet i det demokratiska partiet.

Kan dagens förstelnade politiska partier, som blivit organisatoriska skal av sina forna jag, återvitaliseras av motsvarande sociala rörelser? Det saknas inte populistiska impulser i vare sig Europa eller USA. I Sverige har vänsterdebattörerna Göran Greider och Åsa Linderborg skrivit boken "Det populistiska manifestet", som propagerar för tydligare motsättningar på höger–vänster-skalan à la den socialdemokratiska valaffischen från 1946.

– Det finns mycket engagemang och tecken på att människor vill bli mer politiskt aktiva. Det finns rörelser som just uppmärksammar de frågor som politikerna inte pratar om, som Black lives matter eller Occupyrörelsen i USA. Det är mer oklart hur det ska omvandlas till politik och verklig förändring. Länken till det politiska beslutsfattandet är bruten, menar Berman.

Statsvetaren vid Columbia är övertygad om att mer demokrati är lösningen på problemen med teknokrati och populism. För tillbakapressade socialdemokrater återstår det att besvara hur folkets väl ska kunna omsättas i progressiv politik för 2000-talet.