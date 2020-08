Shirley Collins sjunger med väderbiten stämma

Folkmusik Betyg: 4 Folkmusik Shirley Collins ”Heart’s ease” Domino/Playground Visa mer

”It’s the singer, not the song”, påstod en gång Rolling Stones. I Shirley Collins fall är det tvärtom. Allt handlar för henne om att lyfta fram sången.

Hon har ägnat hela sitt liv åt att dokumentera och uppmärksamma traditionell musik ur folkdjupen. Både den älskade engelska folkmusiken, och under inspelningsresor med Alan Lomax, även den från de amerikanska sydstaterna. Likadant i hennes gärning som artist. Hon är i första hand en egobefriad förmedlare. Hennes betydelse för engelsk folkmusik är omöjlig att överskatta. Billy Bragg har kallat Collins ”one of England’s greatest cultural treasures.”

Vid 85 års ålder kommer nu hennes senaste album ”Heart’s ease”. Hon gjorde comeback med skivan ”Lodestar” för några år sedan, efter att ha varit borta från musiken i nära fyrtio år. Ingenting tyder på minskad skaparkraft.

På ”Heart’s ease” ger de traditionella sångerna, som så ofta förr, uttryck för en våldsam och mörk dramatik. Det är drunknade sjömän, rosor som växer ur gravar, skepp som fastnar i packisen. Döden hänger som en bila över oss alla. Men Shirley Collins sjunger med lugn och saklig stämma som om hon satt och berättade vid öppna spisen. Den spetsiga sopranen har dimmats ner, rösten har mörknat och blivit mer väderbiten. Det akustiska kompet är distinkt och flärdfritt. Det är enkelt, vänligt och värdigt.

Bästa spår: ”Wondrous love”.

Läs de senaste skivrecensionerna.