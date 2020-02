Sigourney Weaver översteprästinna i helig litteraturvärld

Joanna Rakoffs självbiografiska ”My Salinger year” blev en stor litterär snackis för sex år sedan. En nostalgisk men ändå vass berättelse om en ung kvinnlig författarwannabe som börjar jobba som assistent åt den mäktiga litterära agenten Margaret i hjärtat av New York under en tid där kontrakt förhandlades under långa Martiniluncher.

Agenturen skyltar med kändisar som Scott F Fitzgerald, Dylan Thomas och Agatha Christie som kunder. Under den tid som boken skildrar – mitten på 90-talet – kretsar dock det mesta kring den enigmatiska ”Räddaren i nöden”-författaren J D Salinger som agenturen sätter en ära i att skydda från omvärlden. Eller kanske snarare handlar det om hans envetna fans.

Den unga Joanna, i filmen spelad av Margaret Qualley (”Once upon a time in Hollywood”) får av sin diktatoriska och teknikföraktande boss (Sigourney Weaver) det oglammiga jobbet att skrivmaskinsbesvara alla fan-brev som enslingen Salinger själv vägrar befatta sig.

– Filmens Margaret ser sig som ett slags översteprästinna i en värld där författare är kungar och drottning. Hon är så övertygad om att hon måste vidmakthålla respekten för och slå vakt om det skrivna ordet att hon vägrar använda dator, förklarade Sigourney Weaver sin rollfigurs antikverade stil när hon mötte pressen efter premiärvisningen av ”My Salinger year” på Berlins filmfestival.

– Det är förstås en hopplös kamp hon för. Hon blir ju till och med förlöjligad på sitt eget kontor, men hon vill verkligen inte att folk ska slösa tid på annat det hon tycker är viktigt!

Den ståtliga Weaver, i strikt svart kavaj och vit skjorta, berättade också att hon är fascinerad över den slags tidskapsel som den litterära agenturen i filmen representerar. Men också hur filmen ger röst åt Salingers många fans.

– Jag blev väldigt berörd av scenen i filmen där Joanna smyger ner läsarbrev i Salingers rock som hänger på kontoret. Jag tycker att fans får alldeles för lite uppmärksamhet i vår värld, i filmvärlden. De älskar film och det är ju de vi egentligen arbetar för, menade Weaver.

Hon fick stöd av det 26-åriga stjärnskottet Margaret Qualley. Hon visade sig inte vara särskilt kusligt lik verklighetens Joanna Rakoff – som också var med på pressmötet – men däremot en kopia av sin mamma, filmstjärnan Andie McDowell.

– När jag träffade Sigourney för första gången kände jag mig som ett galet fan och ville bara prata om ”Alien” och så vidare. Jag kan verkligen identifiera mig med beundraraspekten i ”My Salinger year”, sa hon skrattande.

För den fransk-kanadensiske regissören Philippe Falardeau var tidaspekten i filmen en stor lockelse.

– ”My Salinger year” handlar om det digitala skiftet, en tid när världen började slukas av internet och ett helt nytt sätt att kommunicera började. Den handlar ju om en tid när man var tvungen att ringa någon för att träffas. En tid när det skrivna ordet dominerade. En försvunnen era i dag.

– Den flashback som filmen gestaltar gör den aktuell i dag tycker jag. Konsekvenserna av det här stora skiftet är ju något som vi fortfarande måste hantera, oavsett om det handlar om litteraturvärlden eller till exempel filmvärlden.

