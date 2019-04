Silvana Imam klar för Way Out West

Dessutom kommer Amadou och Mariam från Mali och den amerikanska gospelgruppen Blind Boys of Alabama, som uppträder i det gemensamma projektet From Bamako to Birmingham.

Även Dermot Kennedy, Perel, Charlotte Bendiks och Suzanne Kraft kommer till Slottsskogen den 8-10 augusti.

Klara artister sedan tidigare är bland andra Cardi B, The Cure, Stormzy, James Blake och Zara Larsson.