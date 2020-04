Simon Stålenhag: ”Det är skönare i Sverige där man får vara sur”

Simon Stålenhag

Ålder: 36

Bor: Kungsholmen och Ekerö i Stockholm.

Verk: ”Passagen” (2017, på engelska ”Electric state”), ”Flodskörden” (2016, på engelska ”Things from the flood”), ”Ur varselklotet” (2015, på engelska ”Tales from the loop”), ”Fossil och evolution” (2015, utställning på Naturhistoriska riksmuseet vars bilder gavs ut i boken ”Urtidsbilder” 2019, kompletterat med texter av vetenskapsjournalisten Anna Davour).

Övrigt: ”Ur varselklotet” finns även som rollspel i både engelsk och svensk form och gavs ut 2016