Singapore varnar för Gaga och Grande

Lady Gagas och Ariana Grandes låttexter är så stötande att de hamnat på en varningslista som presenteras för parlamentsledamöter i Singapore. Listan lades fram av ansvarig minister som bland annat tar upp de amerikanska popstjärnornas låtar "Judas" och "God is a woman" som exempel på låtar med hatiskt innehåll. Även det amerikanska bandet Nine Inch Nails låt "Hersey" och irländska Hoziers jättehit "Take me to church" är med på listan.