Fler självmord bland unga i USA efter Netflix-serie

Det är en studie i vetenskapliga tidskriften Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry ökade antalet självmord hos pojkar i åldrarna 10–17 med nära 30 procent efter att serien, som riktar sig till en ung publik, visats på Netflix.

Studien mätte antalet självmord mellan 1 januari 2013 och 31 december 2017. Seriens första säsong hade premiär 31 mars 2017. Månaden därpå, april 2017, skedde fler självmord än någon annan månad under den uppmätta femårsperioden. Det förekom även 195 fler fall av självmord än snittantalet under de nio månaderna efter att serien haft premiär.

Studien kan inte dra slutsatsen att det är tv-serien som är orsaken till självmorden. Man kan bara hitta ett samband i tid. Studien kan därför inte utesluta att det finns andra händelser eller faktorer som påverkat självmordsfrekvensen under perioden.

Det är bland pojkar i åldern 10–17 som självmorden var högre efter att Netflix-serien visats. Hos flickor i samma åldersgrupp var förändringen inte signifikant. Forskarna såg inte såg någon ökning av självmord bland vuxna perioden efter att serien sändes.

En annan studie, på University of Pennsylvania, visade andra resultat kring serien: unga vuxna i åldern 18–29 som tittat på andra säsongen av ”Tretton skäl varför” var mindre benägna att utveckla tankar kring självskadebeteende eller självmord, jämfört med de som inte tittade på serien.

”Tretton skäl varför” handlar om en ung flicka som tar sitt liv och efterlämnar en rad kassetter där hon anger varför hon gjort det.

”Tretton skäl varför” baseras på en ungdomsroman från 2007. Två säsonger har visats på Netflix och en tredje är beställd.