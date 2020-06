Skådespelaren Ian Holm är död

Ian Holm föddes i Essex och började redan som 18-åring sin skådespelarutbildning vid Royal Academy of Dramatic Art 1949. Yrkeslivet började han på anrika Royal Shakespeare Company där han fick en rad huvudroller och det var med titelrollen i BBC:s ”Rosornas krig” han fick sitt publikgenombrott 1965.

Långfilmsdebuten kom tre år senare med svenskklingande titeln ”The Bofors gun”, men först 1979 skulle han bli känd för en internationell publik med sin tolkning av androiden Ash i ”Alien”. 1982 fick han sin första och enda Oscarsnominering för sin biroll i ”Triumfens ögonblick” – en han belönades för i Cannes- och Bafta-galorna.

Under hela 80- och 90-talet kunde man se Holm i mer eller mindre framträdande biofilmer som ”Greystoke” {1984}, ”Brazil” (1985), ”Hamlet” (1990), ”Den nakna lunchen” (1991), ”Frankenstein” (1994) och ”Det femte elementet” (1997). Största kassasuccén han var med i var i första och sista delarna av filmtrilogin om J R R Tolkiens ”Härskarringen”. Där gör han rollen som Bilbo vars kusinson Frodo han spelade 1981 i BBC:s radioteater ”The lord of the rings”.