Skäringer sjuk – skjuter upp föreställningar

Komikern Mia Skäringer turnerar med showen ”Avig Maria – no more fucks to give”. Men nu ställs två föreställningar in, eftersom hon fått lunginflammation, rapporterar

Aftonbladet.

Föreställningarna i Kristianstad torsdag den 31 oktober och i Lidköping fredag den 1 november skjuts på framtiden och kommer i stället att äga rum den 30 november (Kristianstad) och 29 november (Lidköping).