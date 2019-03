Skelett kastar nytt ljus över fotbindning i Kina

I nästan tusen år band man i Kina kvinnors fötter så att de hade svårt att röra sig. Nya fynd och forskning har ändrat bilden av denna brutala tradition.

Det finns många nedskrivna berättelser om den kinesiska sedvänjan att binda kvinnors fötter så att de böjdes till den så kallade ”lotusformen” – en plågsam process som inleddes redan när de var fem år gamla och som gjorde att kvinnorna fick svårt att gå annat än med små, svajande steg. Det brukar sägas att traditionen uppstod redan på 900-talet, och att den började som en erotisk fetisch. Överklassmän tände helt enkelt på kvinnor med små, böjda fötter. Sedan spred sig traditionen sakta ut i samhället.

Men de skrivna källorna är ofta summariska, och det har funnits få fysiska fynd som visar hur sedvänjan verkligen spreds. Det håller nu på att ändras. Till exempel undersökte en grupp arkeologer ledda av amerikanen Elizabeth Berger undersökte en gravplats från Mingdynastins tid, som var i bruk under åren 1400-1600. Av åtta kvinnor som begravts där hittade man på fyra av dem spår av att fötterna varit bundna. Bindningen var dock inte så omfattande, utan berörde framförallt tårna, som vikts in under fotsulan. Enligt Elizabeth Berger visar fyndet att traditionen med fotbindning förändrades över tid, och att ingreppen på de unga kvinnornas fötter blev mer omfattande längre fram i tiden, särskilt från 1700-talet.

Hennes studie, som presenterats av vetenskapssajten Livescience, knyter an till ny forskning kring fotbindningens betydelse, där flera ifrågasätter idén om att den grymma sedvänjan i första hand var en fråga om sexuell laddning. I stället pekar forskningen på att det kan ha funnits betydligt mer pragmatiska orsaker till att man under så lång tid fortsatte med detta. Kvinnor med bundna fötter ansågs nämligen arbeta flitigare, inte minst när det gällde att sy, brodera och väva, vilket gjorde att de var mer eftertraktade som hustrur. I de områden där sådana verksamheter spelade större roll ekonomiskt var också andelen kvinnor som fick fötterna bundna betydligt högre, medan den var lägre i de områden där man var mer beroende av till exempel risodling.

Ytterligare en faktor som lyfts fram har att göra med att fotbindning med tiden började ses som en del av det genuint kinesiska. De manchuriska erövrare, Qingdynastin, som på 1700-talet styrde landet förbjöd många uttryck för den traditionella kulturen. Men eftersom fotbindning var något som skedde i hemmet var det svårt att övervaka, och kunde lyftas fram som en gest av symboliskt motstånd.

Under många hundra år genomfördes kampanjer för att förbjuda fotbindande, men det var först på 1940-talet som sedvänjan formellt blev olaglig. Ännu på 1950-talet förekom det att unga flickor fick sina fötter bundna. I en intervju för några år sedan berättade en av dem om hur stolt hon var över att hon stod ut med smärtan – och att hon gjorde det för att hennes mamma och mormor gjort det före henne. Hon tyckte också att hennes fötter var mycket vackra efteråt.

Charles Dickens med hustrun Catherine och hennes syster Mary. Foto: The Art Archive/REX

Dickens försökte få in sin fru på mentalsjukhus

Det är sedan länge känt att den svenske författaren Hjalmar Söderberg aktivt bidrog till att få sin hustru Märta intagen på sinnessjukhus i samband med deras konfliktfyllda skilsmässa. Nyligen påträffade dokument visar att en annan berömd författare försökte sig på en liknande manöver, men då misslyckades. Det handlar om ingen mindre än den klassiska 1800-talsförfattaren Charles Dickens. I en samling brev analyserade av professor John Bowen vid universitetet i York beskrivs hur Dickens 1858 försökte få sin hustru Catherine, som fött deras tio barn, förklarad sinnessjuk. Enligt Bowen ska det hela ha misslyckats eftersom doktorn på det lokala sinnessjukhuset inte gick med på att hon behövde vård.

Adelsmakerskan Ulrika Eleonora. Foto: Universal History Archive/REX

Därför skapade drottningen så många adelsmän

Under bara drygt ett år lät Sveriges drottning Ulrika Eleonora adla inte mindre än 250 personer. Historiker har tidigare grubblat över varför detta rekordadlande skedde, men först nu har frågan utretts grundligt. I boken ”Ulrika Eleonora – makten och den nya adeln 1719-1720” av historikerna Joakim Scherp och Charlotta Forss lyfts flera orsaker fram, men särskilt betonas att adlandet var ett av få sätt som drottningen kunde utöva makt på. Riksdagen hade tagit över det faktiska styret av landet, i protest mot Karl XII:s förödande envälde, vilket gjorde att utnämnandet av nya adelsmän, som spelade en viktig roll i förvaltningen, var en väg för regenten att behålla sitt inflytande

2700

Så många år gamla är de fyra tatueringsnålar av ben från den polynesiska ön Tonga som nyligen undersökts av australiensiska arkeologer. Två av dem visade sig vara gjorda av människoben.

