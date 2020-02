Skitshowen i Vita huset från första parkett

Sakprosa Philip Rucker och Carol Leonnig ”A very stable genius. Donald J Trump's testing of America” Penguin Press, 480 sidor Visa mer

De senaste dagarna i amerikansk politik har, frånsett valkaoset i Iowa, varit precis som vanligt. Eller rättare sagt: precis som vanligt under president Trump; den nya normalitet som kommit att etablera sig. Med alla andra mått mätt har det varit häpnadsväckande eller rent av chockerande.

Några exempel:

* I sitt tal till nationen i tisdags hyllade Trump radioprofilen och klimatförnekaren Rush Limbaugh genom att ge honom presidentens frihetsmedalj, landets högsta civila utmärkelse.

* Presidenten vägrade skaka hand med talmannen när talet överlämnades, vilket är brukligt. Talman Nancy Pelosi kontrade med att riva sönder manuset efter talet. Det hela var en perfekt illustration av den stenhårda polarisering mellan Republikanerna och Demokraterna som presidenten drivit fram - och som fått den nu avslutade riksrättsprocessen att bli en charad, när Republikanerna lytt sin president och så gott som enhälligt slutit sig till hans försvar.

* I talet fokuserade Trump på vad han åstadkommit under sin tid i Vita huset, där han gjort ”ekonomin starkare än någonsin”. Men i faktagranskningarna framgick att det, som vanligt, var en blandning av grova överdrifter, påhittade siffror och direkta fantasier. Av de 31 påståenden Washington Posts faktagranskningsteam skärskådade – om allt från boomen för arbetare till att pensionsspararnas tillgångar ökat med ”80, 90, 100 procent” – var det bara något enstaka som faktiskt höll ihop faktamässigt. Resten var mestadels eller helt osant.

Ett par vanliga dagar på jobbet, alltså, för en president driven av populism, nepotism, sin egen narcissism och med ett totalt förakt för vetenskap och fakta. Världen lyssnade, ryckte på axlarna och gick vidare. Det är vad normalisering av det onormala till slut leder till.

President Trumps irrationella sätt att styra – och låta sig styras – har skildrats i många böcker, med olika nivåer av tillgång till de innersta kretsarna. Michael Wolff har i två böcker, ”Fire and fury” och ”Under siege”, speglat det inre falangkriget inom Vita huset. Watergateavslöjaren Bob Woodward frossade i skvaller och häpnadsväckande uttalanden i sin ”Fear”, medan pseudonymen Anonymous i sin bok ”A warning” fokuserade på hur kaosartat arbetet inom administrationen blivit. Och snart kommer förre säkerhetsrådgivaren John Bolton med boken ”The room where it happened”, som – enligt avslöjanden i The New York Times häromveckan – beskriver nya detaljer om presidentens kontakter och agerande gentemot Ukraina, Kina och Turkiet.

Behövs det då fler böcker? Ja, när de är så skarpa som Washington Post-journalisterna Philip Rucker och Carol Leonnigs ”A very stable genius. Donald J Trump's testing of America”. Av titeln och omslaget att döma är det lätt att tro att det är ytterligare en bok som förstärker polariseringen, in i värmen hos Trumps kritiker och ner i soptunnan hos Fox News. Det är det förstås också, men mest på grund av att den senare falangen gör allt de kan för att misstänkliggöra och oskadliggöra seriös och korrekt journalistik. Det är ingen slump att presidenten, strax efter utgivningen av boken, kallade författarna för ”stone cold losers”. Möjligen för att utgivningen råkade sammanfalla med den första dagen i riksrättsförhandlingen.

Rucker och Leonnig är oerhört väl insatta i den amerikanska politiken och flerfaldigt Pulitzerprisbelönade. Rucker är chef för Washington Posts Vita huset-redaktion och har följt Trump nära sedan 2015, medan Leonnig är en av tidningens främsta grävande reportrar. Tillsammans ger de sig på uppgiften att skildra Donald Trumps väg till Muellerutredning och riksrättsförhör: de betar av hans tre första år vid makten, skandal för skandal, provokation för provokation. Resultatet är den hittills mest gedigna skildringen av en galen politisk epok; en detaljrik men nödvändig påminnelse om hur bisarr den nya politiska normaliteten faktiskt är. Eller som förre försvarsminstern Jim Mattis sade, medan han fortfarande var kvar i Vita huset: ”It's a shitshow”, med den ultimate politiske showmannen vid spakarna: extremt irrationell, explosivt instabil och påfallande okunnig.

Carol Leonnig har själv beskrivit hur lätt det är, även för en politisk reporter, att drabbas av ”news fatigue”, en passiviserande utmattning där man till slut inte längre reagerar på varje ny lögn; varje vildsint påhopp – eller där man dras med i det uppskruvade tempot så att man inte längre minns och ser hur stor förflyttningen varit. Med 30.000 tweetar från presidentens Twitterkonto och minst 16.500 felaktiga eller lögnaktiga påståenden under hans tid vid makten (enligt Washington Posts faktagranskare) finns det alltid ett nytt fokus att välja.

Den största styrkan med ”A very stable genius” är därför att den hjälper oss att komma ihåg. Mycket är bekant från tidningens löpande rapportering, men här finns kontexten och helheten: berättelsen om hur landet styrdes, med scener inifrån de innersta rummen med de högsta militära och säkerhetspolitiska makthavarna, som aldrig får sluta förskräcka.

Det går att häckla Trump för att han, enligt avslöjanden i boken, inte kände till vad som hänt vid Pearl Harbor eller att han i ett möte med Indiens premiärminister Narendra Modi sade att ”ni behöver inte oroa er för Kina, eftersom ni inte har någon gräns mot dem”. Vi vet ju, inte minst efter helgens Super bowl, att geografi inte är hans starkaste sida.

Det är inte politik heller. Ändå har han skrivit om hela regelboken för hur den kan bedrivas. Det är vad ”testet av Amerika” ytterst har handlat om.

Läs också: Guide: Racet till Vita huset - så funkar primärvalen