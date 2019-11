Coldplay lyckas än en gång lansera sig i ny skepnad

Pop Coldplay ”Everyday life” (Parlophone/Warner) Visa mer

Fler och fler etablerade artister försöker kapa mellanhänderna och kommunicera direkt med fansen. Att tillkännage låtlistan via en diskret annons i en walesisk lokaltidning får ändå ses som ovanligt okonventionellt. Särskilt i en tid då gammelmedia gärna påstås ha förlorat sin relevans.

Coldplay är verkligen obotliga ”poptimister” och på åttonde studioalbumet ”Everyday life” är världsförbättrarambitionerna större än någonsin. Materialet är uppdelat i sektionerna ”Sunrise” respektive ”Sunset”. Men dubbelalbumet klockar in på blygsamma femtiotre minuter och inget tema tycks för tungt för att lyftas av plirig gitarrpop med mungiporna uppåt. Eller av en taktfast gungande gospelkör. För att inte tala om den regelrätta kyrkohymnen ”When I need a friend”.

Fast här finns förstås också ett allvarligare, mer bekymrat tonläge som nalkas Sting i mörktonat bastunga ”Trouble in town”, där en afrikansk barnkör sjunger ”Jikelele” i bakgrunden (låtens intäkter går till välgörenhet).

Det funkigt fräna världsmusikgroovet som Coldplay jobbar upp tillsammans med Femi Kuti och krämande brass i ”Arabesque” är i sin tur bland det bästa britterna gjort även om man får ursäkta klichéerna (”I could be you, you could be me/Two raindrops in the same sea”). Soundet är lika storartat som effektivt med en sampling ur filmen ”Fela Kuti – Music is the weapon” som extra ammunition.

Just filmsamplingar och fältinspelningar är flitigt förekommande. Lägg till ett spoken word-spår på persiska (”Bani Adam” med text av 1200-talspoeten Saadi Shirazi) och rudimentära låtskisser på akustisk gitarr. Som om det ofärdiga skulle borga för autenticitet, äkthet.

Ändå är det svårt att inte sympatisera med ett band som i alla fall försöker reflektera över svärtan samtidigt som de vill se (vardags)livet från den ljusa sidan. Är man stor(säljande) måste man, som det heter, vara snäll och ingen annan förkroppsligar väl det gamla Googlemottot ”Don’t be evil” lika tydligt som Coldplay.

De vågar tro på en väg framåt, på att musiken är framtidens vapen och på att sjunga tröstande vaggvisor för en söndrig värld. Hjärtpulsen bultar igång pianoballaden ”Daddy”, atmosfäriskt svävande med ekon av de isländska postrockarna Sigur Rós och fågelsång. ”Guns” är ett bluesdribblande inlägg i vapendebatten och singeln ”Orphans” – med omkvädet ”bombs going boom baboomboom” – borde inte kunna klinga lika muntert.

Vilsnast verkar för ett ögonblick Coldplay. Det är som om Chris Martin & Co inte vet hur de ska berätta om allt elände utan att göra folk ledsna.

Så till sist kommer titelspåret och drar den optimistiska slutsatsen: ”Got to keep dancing when the lights go out”. Hitformeln är i grunden densamma; plattityderna, kvittrandet och woah-oh-körerna välbeprövade. Men på Radioheadvis lyckas Coldplay ännu en gång lansera sig själva i en ny skepnad som är svårare än vanligt att avfärda som tråkig.

Bästa spår: ”Trouble in town”, ”Arabesque”

