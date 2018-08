Dagens skiva: Amanda Shires som gotisk Nashvillevisionär

Redan skivomslaget signalerar en annan framtoning än tidigare album av mer typiskt americanasnitt. Amanda Shires är Texastrubaduren som tröttnade på att lira akustiska instrument och låta ledsen hela tiden. Kanske också på att ständigt stå i skuggan av maken Jason Isbell. Med nya skivan ”To the sunset” kliver den violinspelande singer/songwritern därför fram som elektrifierad Nashvillevisionär.

Dave Cobb har hjälpt till att förverkliga en mer poppig och fränt rockig produktion. Men det som fängslar mest är Shires förmåga att frasera små livsvisdomar och trösterika fraser om att korka upp champagnen även när livet är en skitshow. ”It’s okay to fall apart”, upprepar hon lika lugnande i ”Take on the dark” och lockar fram genrens gotiska kvaliteter.

Bästa spår: ”Take on the dark”

Läs fler musikrecensioner av Johanna Paulsson, till exempel om Lindi Ortegas gotiska spaghettiwestern.