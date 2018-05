Dagens skiva: Andris Nelsons gör Bruckner med värme och glans

Bruckners mest älskade symfoni, nr 7, uruppfördes av Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av Arthur Nikisch 1884. Starten på en Brucknertradition som under 1900-talet fördes vidare av dirigenter som Wilhelm Furtwängler, Kurt Masur och Herbert Blomstedt. När den färske chefdirigenten Andris Nelsons spelar in samtliga Bruckners symfonier med den här orkestern ansluter han sig till en minst sagt tung tradition. I den liveinspelade nr 7 som de nu hunnit fram till (de har tidigare spelat in nr 3 och nr 4) slås man av orkesterklangens klarhet, värme och glans. En Bruckner som placeras mellan Mendelssohns leklynne och Wagners naturkraft (symfonin är också kongenialt kopplad med den senares ”Siegfrids sorgmarsch”). Lysande fint!

Bästa spår: Adagio

Klassiskt

Anton Bruckner

”Symphony no 7”

Andris Nelsons och Gewandhausorchester

(Deutsche Grammophon/Universal)

4

LKäs fler recensioner av Martin Nyström, till exempel om Hugo Ticciatis samarbete med sin kammarorkester och indiska musiker.