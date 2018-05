Dagens skiva: Arctic Monkeys lämnar indiepoppen och gör ironiserande schlager

Exakt hur ironisk kan man vara för att säga något som är djupt och innerligt på riktigt? Se där, en fråga som Father John Misty skulle kunna göra ett temaalbum av, och på sitt sjätte album tycks Arctic Monkeys ha hamnat i samma sorts landskap av gammaldags, pianodriven singer/songwriter-pop och stressat übersmarta kommentarer till samtidens ständigt uppkopplade värld.

På sitt sjätte album har den brittiska indiescenens största överlevande stjärnor lämnat nästan allt vad gitarrpop heter till förmån för ett tilltal som sångaren Alex Turner redan har odlat med sitt sidoprojekt The Last Shadow Puppets. Mer än någonsin sjunger han som en diva i David Bowies efterföljd i en musik som drar åt grandios schlagertradition, med en lätt touch av agentfilm – och texter som ”I launch my fragrance called ’Integrity’/I sell the fact that I can't be bought”.

Bästa spår: ”Star treatment”

