Dagens skiva: At the Gates gräver ännu djupare i det råa

”To drink from the night itself”

At the Gates

At the Gates är utan tvekan det råaste bandet ur den klassiska göteborgska dödsmetallscenen. Det beror på att de egentligen ligger närmare den stockholmska, där tvåtaktsmangel prioriterades framför melodispel. Denna råhet har fått dem att åldras mer värdigt än sina Göteborgskolleger. När In Flames har gått åt ett kvasipoppigt håll har At the Gates grävt ännu djupare i kängpunkinfluenserna.

Så även den här gången. Det andra albumet sedan återföreningen har samma medryckande svängiga – om än ganska gjorda – riffglädje som alltid. Dessutom inramad i stiligt skitig produktion. Grovkornigheten går hand i hand med texttemat: Peter Weiss antifascistiska roman ”Motståndets estetik”. Det gör att de typiska metalplattityderna om mörker och ondska åtminstone på ytan blir mer innehållsrika än vanligt.

Bästa spår: ”A stare bound in stone”

Läs fler recensioner av Noa Söderberg, till exempel om Jon Hopkins vackra technominimalism.