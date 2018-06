Dagens skiva: BC Unidos ofokusering räddas av Amanda Bergman

BC Unidos är indiemusikern Markus Krunegård (Laakso) och hitmakaren Patrik Berger. Lagom till fotbolls-VM har duon samlat ihop ett all star-lag med folk som Meghan Remy (US Girls), Noonie Bao och Howlin’ Pelle (The Hives). Men låtarna på debutalbumet ”Otro mundo es posible” är långtifrån någon drömelva. Snarare en spretig samling sånger, där den elektroniska experimentlustan fått löpa fritt med ett gott öga till såväl listpop som The Flaming Lips flumrock. Musik utan tydlig målbild kan ha sina kreativa poänger, men också bli frustrerande ofokuserad. Från öppningsspårets bitterljuva retrosymfoni till den loja UB40-stämningen på ”Lost myself”. Amanda Bergman gör ändå skymningssvala ”Late night on the rocks” till både stjärn- och självklar pop.

Bästa spår: ”Late night on the rocks”