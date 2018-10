Dagens skiva: Behemoth är både grövre och mer lättillgängliga

För sju år sedan överlevde Behemoths frontman leukemi. Det fick knappast Nergal, som han kallar sig, att genomgå någon omvändelse. Istället har han blivit ännu tydligare i sin dödsföraktande satanism. Bandets förra album, kort och gott kallat ”The satanist”, var ett firande av ideologins grundidé: Människan är fri, ingenting kan stoppa henne.

”I loved you at your darkest” är en direkt fortsättning. Redan under de första minuterna hamrar en barnkör in det centrala budskapet: ”Jesus Christ/I forgive thee not.”

Vreden bärs fram genom ett – för black metal-genren – modigt emotionellt låtskrivande. Sentimentala gitarrmelodier och svängiga solon blandar eufori och brutalitet tills de blir ett och samma.

På så vis lyckas Behemoth vara både grövre och mer lättillgängliga än någonsin. Deras starkaste skiva hittills.

Bästa spår: ”Bartzabel”

