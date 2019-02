Pop Beirut ”Gallipoli” (4AD/Playground) Visa mer

Alla som någon gång har irriterat sig på Zach Condons etnokleptomaniska hybridpop lär få vatten på kvarnen av historien om hur han hörde en blåsorkesterprocession i den italienska staden Gallipoli och omedelbart inspirerades att skriva titelspåret till sitt nya album. Döpt till bara stadens namn, som så många av hans låtar. Och med så många av hans tydligaste stildrag på plats: den lätt högstämda rösten, det djupa vemodet, de magnifika trumpeterna.

Det är paradoxalt att denna nomad från Santa Fe via New York som nu bor i Berlin ska vara så ständigt igenkännlig i sin blandning av influenser, men det är ett drag han delar med generationskamrater som Vampire Weekend, The Magnetic Fields, The Hidden Cameras och Jens Lekman. Vart man åker har man ju ändå med sig själv, och nya albumet är hans finaste vykortshälsning på rätt många år.

Bästa spår: ”Gallipoli”, ”Landslide”

