Dagens skiva: Benjamin Ingrosso är nu officiellt en popstjärna

Produktionen av ”Dance you off” är den sexigaste som hörts i modern Eurovision-historia. Och då har ändå Sébastien Tellier varit med tidigare. Benjamin Ingrosso är en udda fågel i svensk offentlighet på det sättet. Så fräsch musik som han gör kommer verkligen aldrig annars från en riktig kändis.

”Identification” är hans fullängdsdebut. Den ställer sig i samma kö till boyband-fansens hjärtan som Troye Sivans ”Bloom” från tidigare i höstas. Har en liknande, modern Bieber-light-vibb. Låtar som ”Good intentions” och "So good so fine when you're messing with my mind" demonstrerar en känsla för samtiden som tyder på en genuin medvetenhet om vad som är kul och nytt. Han må fortfarande vara mindre sångare än vad han är artist. Men framför allt är Benjamin Ingrosso nu officiellt popstjärna.

Bästa spår: ”Dance you off”

