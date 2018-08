Dagens skiva: Blood Orange visar att han är en verklig auteur

Ibland händer det att kulturskapare lyckas förvandla en omskakande privat livserfarenhet till något allmängiltigt och stort, samtidigt som hen befinner sig mitt uppe i det. Det sker i stunden, då självcensur och filter inte hunnit reagera – vad som måste sägas, måste sägas.

I vissa fall får skaparen rådet att vänta ett tag med att ge ut verket, för att få mer distans. Ibland kan det säkert vara bra av ren självbevarelsedrift, men hade fler lytt rådet hade världen varit fattigare på sann konst.

För den New York-baserade artisten Devonté Hynes var terrordådet i Charleston 2015, då nio människor sköts till döds i en kyrka, och proteströrelsen Black lives matter som följde därefter, en sådan utlösande händelse. Kort efter dådet lade han upp låten ”Do you see my skin through the flames” på sin Soundcloud, med ett tillhörande brev:

”Jag är rädd, rädd för mitt liv, för min familj… [...] Jag vet inte längre vad jag ska ta mig till”, stod det bland annat i brevet.

Den elva minuter långa låten är en personlig och svindlande stark uppgörelse med det amerikanska samhället, med rasismen och polisvåldet, men också vännerna med vita privilegier som rycker på axlarna åt Charleston och inte förstår.

Låten ledde till en ny riktning för Devonté Hynes, som gör musik under artistnamnet Blood Orange. Det går att dra en rak linje mellan den och hans tredje soloalbum som döpts till ”Negro swan”, även om tonen hörs redan på ”Freetown sound” från 2016. Då, innan Trump kom till makten, var känslan akut panik. 2018 den växt till ett molande, depressionsliknande tillstånd. Även om det finns stunder av hopp – det måste ju bara finnas.

”Negro swan” binder elegant samman erfarenheter som Hynes fick som barn i 80-talets London med dagens oro och frustration bland svarta och hbtq-personer i USA. Författaren och transaktivisten Janet Mock som hörs i flera passager på skivan blir ett slags reflekterande berättarröst som binder samman, ihop med gäster som Puff Daddy, Asap Rocky och Tei Shi.

Även musikaliskt hörs ett tydligt då och nu. Hynes har ända sedan albumet ”Cupid deluxe” vurmat för de enkla melodierna, med smekande 80-talssyntar, tjutande saxofoner och slicka funkgitarrer. På ”Negro swan” ryms även jazz, gospel, hiphop och spoken word. Det hade lätt kunnat landa i sötsliskig nostalgi, men Hynes, tack vare sin stilsäkerhet och talang, får resultatet att låta uppdaterat och relevant.

På inledande ”Orlando” hörs ett funkigt gitarrgroove som skulle göra både Prince och Stevie Wonder rörda. Titeln å andra sidan för tankarna till masskjutningen på gayklubben 2016, men låten bearbetar även en episod ur Hynes barndom när han blev slagen på skolbussen, med textrader som ”First kiss was the floor, but God it won’t make a difference if you don’t get up”. Så väver Hynes sin livshistoria, och lyckas förvandla den till något allmängiltigt och stort.

”Negro swan” är ett fascinerande album, ett slags bearbetningsprocess, som växer vid varje lyssning och kräver tid. Säkert är åtminstone att Hynes fortsätter att vara en av vår tids mest intressanta röster att lyssna till. Han är vad man inom filmens värld skulle kalla en auteur – någon som lyckas hålla sin konstnärliga vision rakt igenom.

Bästa spår: ”Orlando”, ”Charcoal baby”

