Mattias Dahlström: Bob Dylans omtagningar nöter ner allt motstånd

En gång i tiden var samlingsboxen främst en möjlighet att få en hyfsad helhetsbild av en artists karriär. På, säg, fyra till sex cd fick man det bästa ur den ordinarie skivutgivningen, lite udda singelbaksidor, outgivet material och alternativa tagningar.

I dag blir den allt oftare ett slags arkeologisk utgrävning. När de stora artisternas hela kataloger finns bara en streamingtjänst bort måste boxen erbjuda något annat än bara ett mer eller mindre fingertoppskänsligt urval av det bästa artisten har att erbjuda, parat med en del nörderi för hardcorefansen. Man måste gräva djupare och allra helst på exakt ett och samma ställe hela tiden.

Sällan blir det tydligare än i fallet Bob Dylan och ”Bootleg series”. Och allra tydligast i fallet med de närmast vansinnigt omfattande deluxeversionerna.

Framme vid ”More blood, more tracks”, volym 14, är grävandet så intensivt att jordlagret under naglarna är centimetertjockt och fingrarna blöder. Inspelningarna från ”Blood on the tracks”, både i New York och Minneapolis, har samlats på sex cd, ackompanjerade av en bok med artiklar och låtgenomgångar och en med fotografier, annonser, tidningsklipp, Billboardlistor och – inte minst – Dylans anteckningsböcker, där man på nära håll kan följa textskrivandet på detaljnivå. De tio originallåtarna, och ytterligare ett par som hamnade utanför originalalbumet, presenteras med fullt band, bas och orgel, bas och piano, bara bas eller Dylan solo.

“You’re gonna make me lonesome when you go”? Tolv olika versioner (varav nio på raken). ”Tangled up in blue”? Tio versioner. “If you see her, say hello”? Ynka fyra. Och så vidare.

Det repetitiva, att ständigt höra Dylan bräka samma textrader i en pyttelite annorlunda inramning än för tre låtar sedan, borde kanske vattna ur ett klassiskt album. Men mättnaden eller tröttheten kommer faktiskt inte. I stället berikar upprepningen snarare lyssningen av originalskivan.

Man lyssnar noggrannare, hittar nya ingångar i det slitna och ställer fler frågor (varför valde han att frasera på det sättet när det lät mycket coolare i versionen med bara bas?) Men det kan också bero på att en dryg veckas lyssnande nött ner allt motstånd.

Läs fler musiktexter av Mattias Dahlström, till exempel om Thom Yorkes första försök att göra filmmusik.