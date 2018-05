Dagens skiva: Boys har förmågan att hela tiden sätta sig på tvären

Det finns något tilltalande trotsigt med Boys första album. Varje gång Nora Karlsson, som döljer sig bakom artistnamnet, är på väg mot det lite väl trivsamma så kommer hon på sig själv, sätter sig medvetet lite på tvären och blir på så sätt något mer spännande än bara ännu en ganska bra svensk popdebutant.

Det händer i slutet av ”End of time” när en sprucken saxofon skär igenom det harmoniska, när Karlsson lakoniskt konstaterar ”I really hate my job” i ”Hemtjänsten” och definitivt när det Ariel Pink-doftande utropstecknet ”Love isn’t on my mind” på ett väldigt positivt sätt urartar i ett sammelsurium av förvridna 80-talssynthar, en drivande rytm och den återkommande frågan ”what’s going on with me?”.

Det händer faktiskt överallt hela tiden på ett album som förenar det skeva med det melodiska på ett imponerande dynamiskt vis.

Bästa spår: ”Love isn’t on my mind”

