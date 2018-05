Dagens skiva: Courtney Barnett gör 90-talets alternativrock till sin egen

”Tell me how you really feel”

Courtney Barnett var inte ens fyra år när Nirvana fick sitt osannolika genombrott med ”Smells like teen spirit” 1991. Hon skulle fylla sex när Liz Phairs väldigt inflytelserika ”Exile in Guyville” (som firar tjugofem i år) släpptes. Och när Holes Courtney Love hest vrålade sig igenom ”Live through this” hade Barnett nyligen gjort det.

Jag vet i och för sig inte hur australiska barn tog till sig populärkultur i 90-talets början, kanske föredrog de verkligen Yo La Tengo och L7 framför ”Luftens hjältar” och ”Bumbibjörnarna”, men sannolikheten att Sydneyfödda Barnett faktiskt var nere med det tidiga 90-talets amerikanska alternativrock när det begav sig borde vara relativt liten.

Ändå är det just så hon låter. Som att hon nyss sett sin första The Breeders-konsert, direkt efter samlat ihop några kompisar, börjat spela in musik och sedan fryst ned sig själv för att vakna upp på 2010-talet.

Barnett närmast idealiserar det där konstiga, charmiga och, när man tänker på det nu, egentligen helt omöjliga 90-talet då det som tidigare varit underjordiskt och alldeles för skevt och annorlunda helt plötsligt toppade listorna. När varje multinationellt storbolag yrvaket letade efter just sitt alternativrockband som skulle kunna upprepa det som Nirvana gjorde och gav, eh, hyperkommersiella akter som Sonic Youth och Royal Trux guldkantade kontrakt.

I dag är ordningen återställd och vi är tillbaka i en musikvärld där störst är bäst, där det är bättre att hitta sätt att hylla det framgångsrika än att hitta alternativen och där det som bubblar under ytan helst ska fortsätta göra det utan att störa ordningen. Men där och då var det för ett kort ögonblick en smärre revolution, låt vara väldigt bisarr.

Det finns något lite kusligt i hur mycket 90-talet spökar i musiken. Barnett fångar perfekt det sävliga tempot, hemsnickrat gnissliga gitarrspelet och avmätta sångsättet i tidens alternativrock. Häromåret hittade Courtney till och med en alldeles egen Kurt när hon samarbetade med Kurt Vile på duettskivan ”Lotta sea lice”.

Om hon aldrig hade hittat en egen väg ut ur det trassliga nätet av uppenbara influenser hade ”Tell me how you really feel” – uppföljaren till det tre år gamla genombrottet ”Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit” – kanske låtit trött tillbakablickande.

Men hon har ju ett alldeles särskilt sätt att utrycka sig på också. Ett lätt lakoniskt tonläge där hon i till synes vardagliga betraktelser närmast försåtligt lägger in syrliga, vassa samtidskommentarer. Som, för att bara ta ett exempel, när hon i singeln ”Faceless, nameless” börjar i en trevligt förmanande ton för att i refrängen ilsket rikta sig till de män som gör att kvinnor inte kan gå genom parker på kvällarna utan att oroa sig.

Dessutom placerar hon hela tiden sina ord och släpigt snäsiga röst i förvånansvärt snärtiga poplåtar. Det gjorde långt ifrån alla förebilderna.

Bästa spår: ”Sunday roast”

