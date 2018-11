Dagens skiva: Damon Albarn söker det brittiska i Brexittider

The Good, the Bad & the Queen

Allra först kommer några rader ur Chaucers ”Canterburysägner” från 1300-talet, sen bär det rakt in i Brexit. Titellåten ”Merrie land” riktar sig direkt till dem som ska lämna, med en bön om att få ha några souvenirer i behåll och kanske ett artigt adjö.

Samtidigt som Damon Albarn kallar sitt land ”Daneland”, efter de danska vikingar som på sin tid styrde en rätt stor del av nuvarande England. Det nationella arvet är komplicerat, där som överallt annars.

I nästa låt börjar marken i grannskapet mineras, så håll ordning på era hundar. Och näst sist ligger ”The last man to leave”, där den allt ödsligare tillvaron tycks definieras av både Alices gamla kaninhål och spritbutiken.

Det är obehagliga och förvirrade tider, vilket går igen på ett självklart sätt i den svajiga musiken, där märkligt många låtar bär på ekon från flimrande nöjesfält, med brusande arkadspel och en lätt känsla av yrsel från karusellerna.

Samtidigt som det mesta är oföränderligt dystergrått, hur mycket tingeltangel som än lyser i fonden. Och vidunderligt vackert, i stora stycken.

Tydligen tog hela projektet sin början i den bedagade nöjesmetropolen Blackpool, så någon slump är det knappast. I sin jakt på det sant brittiska har Damon Albarn därtill gjort en serie vallfärder till orter som St Albans, Southend och Banbury.

Mindre självklart är att skivan ges ut just med bandet The Good, the Bad & the Queen. Som alltså är Damon Albarns supergrupp tillsammans med basisten från The Clash, gitarristen från The Verve och Fela Kutis gamla trummis.

De gav ut ett enda album 2007 och hördes sen inte av på elva år. I stället fortsatte Damon Albarn med alla sina andra projekt, där de återförenade britpopikonerna Blur och det ständigt expanderade multimediabandet Gorillaz samsas med en lätt utmattande flod av opera- och musikaluppsättningar, olika afrikanska samarbeten, tillfälliga supergruppen Rocket Juice & the Moon – samt ett enda soloalbum, utgivet för fyra år sen.

Ingen kan säga annat än att Albarn är en man med vida horisonter och dito kontaktytor. Men på samma gång är han en artist med en så tydlig identitet att han ofta bara behöver öppna munnen för att göra sammanhanget till sitt eget. En tilltufsad och djupt vemodig figur som sjunger trevande melodier i makligt tempo, och förvånansvärt introvert med tanke på hur rastlöst aktivistisk hans gärning är.

På andra albumet från The Good, the Bad & the Queen kan man konstatera att inget av Tony Allens afrobeattrummande har fått plats, även om han har ett suveränt sätt att liksom skvätta runt lite loja rytmer med vänsterhanden. Simon Tong intar en diskret roll som gitarrist medan Paul Simonon för en in liten fläkt av reggaebaktakt i vissa låtar.

Ofta märks de knappt bredvid alla orkesterarrangemang, blockflöjter, karnevalsljud och den walesiska manskören.

Damon Albarn å andra sidan hamnar alltid längst fram, oavsett hur stillsamt han sjunger med sin allra ledsnaste röst. Sen kan han vägra att kalla det en soloskiva hur mycket han vill.

Bästa spår: "The poison tree”, ”Merrie land”

