Dagens skiva: Father John Misty har plötsligt släppt ironin

Josh Tillman pratar för mycket för sitt eget bästa; i intervjuer, i sångerna och inte minst under konserterna som under olyckliga omständigheter de senaste åren förvandlats till något slags inverterad ståupp med en osammanhängande och aggressiv artist som skäller ut sin publik för att den tycker om honom.

Få har heller spänt bågen lika hårt som Tillman och i både låtskriveri, textförfattande och produktion satsat på det oförglömligt storslagna. Inte minst på förra årets hyllade ”Pure comedy”, med texter om mänsklighetens avigsidor, framsteget, ekologin och politiken. För att förklara skivan postade han en lång teoretisk essä på sin hemsida. Han lider inte brist på ord. Och han gör det varken lätt för sig själv eller sin publik.

Samtidigt har det funnits en logisk axel att följa genom hans karriär, från de första skivornas introverta lo/fi och folkvisor under namnet J Tillman, till åren som trummis med Fleet Foxes som steg mot skyarna efter succeskivan ”Helplessness blues” (där Tillman starkt bidrog till att alla band i folkpopgenren i fyra år efteråt undvek linjära trumkomp och hi-hat) till solokarriären under namnet Father John Misty och den accelererande grandiositeten på hans tre album mellan 2012 och 2017.

Efter en sådan karriärstegring hör det till dynamiken att man kraschar och gör något betydligt enklare och mer personligt. Och där är vi nu.

Josh Tillman har varit ovanligt sparsam med ord sista året, men i en intervju med Uncut – vars innehåll han senare ville ta tillbaka – berättade han att han skrivit den nya skivan under en två månader lång vistelse på ett hotell efter något slags krissituation i sitt liv (som han aldrig tänker berätta detaljer om).

Ändå ger han gott om ledtrådar, inte minst i videon till låten ”Mr Tillman” där han befinner sig i något slags hotellabyrint han inte hittar ut ur. Han sjunger om att dricka för mycket, verkar vara nära bristningsgränsen och sjunger – till sin fru verkar det som – att ”last night I texted your Iphone and said I think I’m ready to come home”.

Det är gott om hjärtskärande textrader på skivan, och jag hade kunnat gilla den mer än jag gör om han inte gjort ett olyckligt musikaliskt vägval.

På tidigare skivor har han använt sig av utlevelsen i gammal soul och r’n’b, indierock och direktheten hos Elton John. Nu tycks han ha lyssnat alldeles för mycket på Beatles, och det var väldigt synd för det finns nästan inget mer harmoniskt ointressant än Paul McCartneys popsnickeri.

Även om det känns självklart att han skulle använda en redan tillgänglig mall för att uttrycka sin desperation – artister experimenterar sällan i ett sådant läge – så känns det snopet att han skulle välja just denna. Det finns ju andra.

Samtidigt är det välgörande att han är så pass återhållsam. Han sjunger oerhört fint, med en röst som är både känslig och tydlig, och för en gångs skull helt befriad från ironisk distans.

Bästa spår: ”Just dumb enough to try”

