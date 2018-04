Dagens skiva: Groupers pianopop är maximalt diffus och febrig

”Grid of points”

När Liz Harris under en och en halv vecka hade skrivit på och spelat in sångerna på ”Grid of points” drabbades Groupers enda medlem av en så hög feber att hon inte längre orkade arbeta. Och när hon väl hade tagit sig igenom sjukdomen granskade hon materialet hon samlat på sig och kom fram till att det var färdigt, att Groupers tionde album var komplett som det var.

Det är möjligtvis inte så konstigt att Groupers musik blir så skissartad när tillvägagångssättet är sådant, men om man vänder på det är inte sällan skisser minst lika fina – eller i alla fall fina på ett väldigt eget och ganska rått sätt – som de färdiga konstverken de senare ska utvecklas till.

Liz Harris enkvinnasprojekt testar ständigt gränsen för exakt hur avskalad popmusik man faktiskt kan göra och ändå lämna något mer än bara rester kvar. Även om hon här, precis som på förra albumet ”Ruins”, spelar piano och sjunger något som i alla fall med lite vilja kan kategoriseras som folkpop har hon mer gemensamt med tidiga Aphex Twins minimalism, Slowdives fluffiga shoegaze, moderna kompositören Julianna Barwicks sorgsna stycken eller kraftigt hostmedicinpåverkad hiphop än, säg, Tori Amos.

Och även om den där febern kom först efter att Harris samlat de stillsamma pianostycken som utgör ”Grid of points” så låter det, som det brukar, snarare som att de faktiskt har spelats in under en virusorsakad temperaturtopp. Varje ödslig lite pianomelodi är insvept i en slö, molande kallsvettig dimma där Harris ljusa röst lite darrigt kämpar för att nå ut och fram genom de beslöjade körerna.

Popmusik blir helt enkelt inte mer allmänpåverkad än ”Grid of points”. Eller lösare i kanterna för den delen.

Det finns något tilltalande i hur diffus Harris tillåter sig att vara. I en tid när så mycket popmusik, populärkultur över huvud taget, av högst oklara anledningar måste vara extremt tydlig och lättförståelig exakt hela tiden är det lätt att gilla artister som så vackert som möjligt bara vill skapa en stämning utan att slänga på ett tillrättalagt Hollywoodslut eller en refräng som ska få ”Idol”-juryn att gråta glycerintårar.

Med det sagt ska man kanske ändå konstatera att ”Grid of points” trots allt inte riktigt når upp till höjderna som den mästerliga föregångaren ”Ruins” eller de nedtonat snåriga tvillingalbumen ”A I A”.

En förutsättning när man gör musik som är så drömsk och närmast meditativt lågmäld som Groupers är att det ändå finns något slags kärna att svepa de skira körerna och sköra pianomelodierna kring. Den finns tveklöst i ”Blouse” och ”Driving” – två av de absolut mest småskaligt dramatiska ballader som Harris har komponerat – men på andra håll blir ”Grid of points” trots allt lite väl ödslig och stillastående.

Bästa spår: ”Driving”

