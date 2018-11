Dagens skiva: Hank von Hell gör actionrock med bubbelgumsmak

Om du nånsin tyckt att The Darkness är en gnutta camp, då har du aldrig hört en Hank von Hell-skiva. Under de senaste åren har Hank von Helvete slutat på jobbet som sångare i Turbonegro, tagit en paus från musiken, spelat Cornelis Vreeswijk på film och blivit nykter. Och nu är han tillbaka med en soloskiva under namnet Hank von Hell.

Att skriva om droger från ett nyktert perspektiv är i stort sett en egen undergenre inom rocken, men Hank von Hell gör det med mycket humor (jag gillar särskilt rimmet ”Fade into oblivion/with your favourite bolivian”). Humor är också den röda tråden som löper genom skivan, från skojig 80-tals-hårdrock och bubblig actionrock till fnittrig glam, och när den är som bäst låter ”Egomania” som ett LOLigt The Donnas med extra mycket bubbelgumsmak.

