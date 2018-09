Dagens skiva: Henric de la Cour skyddar mot både sol och regn

Om Kent var Eskilstunas Depeche Mode var Yvonne stadens svar på postpunkens dysterkvistar Joy Division och The Cure. När tidigare bandkollegan Rikard Lindh nu producerat Henric de la Cours tredje soloalbum hörs samma slags euforiskt skimrande svärta. Men även majestätisk tyngdlöshet och mer energiska dansgolvsvibbar.

För några år sedan skildrade Jacob Frösséns dokumentär om de la Cour det livsomvälvande beskedet om en bromsmedicin mot sångarens medfödda sjukdom cystisk fibros. Kanske har det påverkat ”Gimme daggers”, kanske inte. Det episka anslaget har hur som helst blivit tydligare och tonen ljusare i sånger som ger skydd mot både sol och regn. ”The creeping death will find us, each and every one”, sjunger han i ”Fury” så att det faktiskt låter som en tröst.

Bästa spår: ”Fury”

