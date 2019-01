Pop James Blake “Assume form” (Polydor/Universal) Visa mer

Att spekulera är förstås riskabelt, men nog finns goda möjligheter att ”Assume form” blir det album som får puritanerna att vända James Blake ryggen. För oss som tyckt att den hyllade, och brett inflytelserike, britten gjort en väl sömnig entré i det rum där den moderna poppen möter soulen är hans fjärde fullängdssläpp dock ett rejält fall framåt.

Där föregångaren ”The colour in anything” från 2016 med sina sjutton spår var lång och ineffektiv går uppföljaren direkt på nervsystemet. Med gäster med urban trovärdighet, som Travis Scott och André 3000, närmar sig Blake samtidens ljud med en ny, chosefri lätthet. Resultatet är bitvis närmast hitmässigt, som i soulpastischerna ”Can’t believe the way we flow” och ”I’ll come too”, utan att för den skull göra avkall på upphovsmannens artistiska integritet. Årets hittills bästa album, vad det nu är värt i januari.

Bästa spår: ”Can’t believe the way we flow”

