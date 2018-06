Dagens skiva: Johanna Paulsson: Framtidens musik är redan skriven

Fantasyförfattaren Ursula K Le Guins roman ”Always coming home” från 1985 är delvis utformad som en antropologisk studie av det fiktiva Keshfolket i en postapokalyptisk framtid. Med Buchlasyntspecialisten Todd Barton spelade hon in ett tillhörande soundtrack. En sorts fjärde världsmusik, där ljudet av cikador och folksånger skulle kunna vara en fältinspelning från vilken existerande civilisation som helst. Så när som på det påhittade språket.

Före sin död i januari hade Le Guin påbörjat arbetet med återutgivningen av kassetten ”Music and poetry of the Kesh” som numera finns tillgänglig både digitalt och på vinyl via Freedom to Spend.

Det kanske kommer som en besvikelse, men den fiktiva framtidens musik är i regel lika beroende av det förflutna som av författaren eller tonsättarens fantasi. Science fiction-pionjären Jules Vernes dystopiska roman ”Paris i tjugonde seklet” från 1863 beskriver ett samhälle styrt av pengar och teknik. Ingen värdesätter längre konstnärligt arbete och musiken har blivit atonal.

Scenariot ansågs så osannolikt att den postuma publiceringen dröjde drygt hundratrettio år. Så hur kunde redan Verne beskriva något som påminner om både 1900-talets musikaliska utveckling och dagens kommersiella musikklimat? Sannolikt för att han var lyhörd för tendenser i sin egen samtid, där Wagners Tristanackord blev en trampolin ut ur tonaliteten långt före Schönbergs tolvton.

I fjol förvandlade The Gothenburg Combo just Jules Vernes ”En världsomsegling under havet” till en undervattensexpedition för två gitarrer på albumet ”Seascapes”. Nu har tonsättaren Kajsa Lindgren i stället tagit vattnets sällsamma ljudatmosfär till hjälp för att göra en inre resa.

På albumet ”Womb” (Hyperdelia) har hon arbetat med fältinspelningar, intervjuer och kompositioner. Ett musikaliskt material som Lindgren sedan filtrerat genom den surrealistiska undervattensakustiken i Storkyrkobadet. På elektroakustisk väg har hon skapat en både främmande och bekant ljudekologi, där fjärran skimrande stråkar och sjungande sjöodjur nu tycks skvalpa omkring i Gamla stans simbassäng.

