Dagens skiva: Yoko Onos låtar är skrämmande aktuella igen

Det börjar med kulsprutor, jämmer och ylande – samt en trumpetande elefant. ”Vi lever i en krigszon”, mässar Yoko Ono över ett sparsmakat musikaliskt skelett av något som låter likt det dämpade hamrandet av pianotangenter.

”Warzone” är titelspåret från den åttiofemåriga experimentmusikerns nya album på sonens skivbolag Chimera. För varje spår blir jag mer och mer förbluffad över de träffande texterna och det avskalade akuta soundet. Sorgligt nog är det ju med krig och fredsbudskap som med svarta kläder: förr eller senare blir de trendiga igen.

Ändå är den här sortens kraft inte vad man väntar sig av en skiva med nyinspelningar av idel gamla låtar från åren 1970 – 2009. Inklusive något så ikoniskt som John Lennon-klassikern ”Imagine” – eller Ono-Lennon-klassikern, som den borde heta.

Redan i en intervju dödsåret 1980 ursäktade sig Lennon över machoattityden som gjorde att han inte gav Ono kredd trots att han plockat rakt ur hustruns bok ”Grapefruit”. Först i fjol fick hon slutligen ta plats som medförfattare.

Passande då att Ono så här ett år efter Metoo manar till kvinnokraft med ”Woman power”, där hon påminner presidenten om att också vara människa. Då hette han Richard Nixon, men uppmaningen kunde lika gärna vara riktad till dagens Donald Trump.

Nu är jag förvisso inte så säker på att den ”feminisering av samhället” som konceptkonstens grand old lady förespråkar i såväl låten som i skivomslagets återpublicerade artikel från 70-talet verkligen är lösningen på världens alla problem. Men nog äger orden – och farhågorna om en backlash – skrämmande aktualitet.

”Where do we go from here” pendlar mellan en uppfordrande och förtvivlad ton över sprött pianospel. ”I love all of me” är i sin tur klädd som en skimrande kärleksförklaring till mänskligheten och våra olikheter.

Men mest hemsökande är den spöklikt svepande stämningen i ”Hell in paradise”, med elektroniska effekter och stråkarrangemang av Nico Muhly. Några sanningens ord om den paralyserade inställning som världen ännu delar kring såväl klimathot som stolliga ledare.

