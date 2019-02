Dagens skiva: Jonatan Leandoer127 är både gränslös och orädd

Indie Jonatan Leandoer127 ”Nectar” (YEAR0001) Visa mer

Yung Lean är en av Sveriges mest kreativa artister. Han är gränslös, orädd och ständigt nyfiken på att utforska konstens berusande värld. Han följde upp 2017 års suveräna album ”Stranger” med att göra en föreställning tillsammans med Cullbergbaletten i somras, släppa ett kompromisslöst hiphopmixtape i höstas och ska snart göra sin första spelning med punkbandet Död Mark.

Mitt i allt har han spelat in den andra fullängdaren under namnet Jonatan Leandoer127, sitt mest experimentella sidoprojekt. Det är en mer fokuserad skiva än föregångaren ”Psychopath ballads”. Inspirationen kommer denna gång från solig folkrock, slirig jazz, bankande The Strokes-pop och Bob Dylans mest hallucinatoriska texter från mitten av 1960-talet, allt filtrerat genom lo/fi-beats och Leandoers djupt personliga uttryck.

Bästa spår: ”Wooden girl”

