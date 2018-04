Dagens skiva: Kimbra gör en modern tolkning av nittiotalets radiorock

Gotyes ”Somebody that I used to know” kommer gå till historien som en av 2010-talets mesta one hit wonders. Den australiske producenten har knappt synts till sedan han grammybelönades för låten. Bättre har karriären gått för duettpartnern Kimbra. Sedan genombrottet för sju år sedan har hon släppt två album, lämnat hemlandet Nya Zeeland för USA och jämförts med bland andra Florence Welch och Feist.

Tredje skivan ”Primal heart” bjuder en modern tolkning av åttio- och nittiotalets radiorock. Tack vare en mängd samplingar skapas en maximalistisk ljudbild, som i bästa fall väger upp för bristen på djup i texterna. Allra mest lyckad är Skrillex-producerade singeln ”Top of the world”, där Kimbras pratsång lyfts fram av en djup, organisk trumrytm.

Bästa spår: ”Top of the world”

