Dagens skiva: Lars Bröndum skapar vällustig skräckmusik

Tonsättaren Lars Bröndum är sedan länge en av våra främsta elektroakustiker och disputerade på en avhandling om kluster hos Ligeti och Penderecki. Alltså de klangmolnseffekter som nådde den breda publiken genom Kubricks film ”The shining”. Nu har Bröndum blivit sin egen skräckmästare på åtta spår som influerats av författare som Edgar Allan Poe, Hart Crane, Anna Akhmatova, Clark Ashton Smith, Markis de Sade, Charles Baudelaire och målaren Goya.

Och det är en lika ruskig som vällustig musik där verkligheten förvandlas på ett svindlande sätt i höga torn eller i bottenlösa hålor. För Bröndum öser inte bara på utan vet hur viktig också behärskningen är för att få fram spänningen. För att få vrålet inifrån det instängt normala att slungas ut med en förkrossande kraft.

Bästa spår: ”When the sky is low and heavy”

Elektroakustisk musik

Lars Bröndum

”Chimera cadence”

(Lars Bröndum/Antennae Media)

4

