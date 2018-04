Dagens skiva: Latinpopparen Kali Uchis kryssar mästerligt mellan genrer

Kali Uchis växte upp i skivbackar. Av alla sorter. Under barndomen flyttade hennes familj fram och tillbaka mellan Colombia och USA, och oavsett om hon hörde Astrud Gilbertos brasilianska 60-talsjazz eller N.E.R.D:s samtida pop letade hon reda på mer och dök ned.

När hon sedan skolades i saxofon, piano och musikproduktion resulterade den breda inspirationen snabbt i ett dynamiskt artisteri. 2012 års mixtape ”Drunken babble” hyllades som gränsöverskridande, och Kali Uchis började samarbeta med artister från alla möjliga håll: Snoop Dogg, Gorillaz, Miguel och Lana Del Rey. För att nämna några.

Uppföljande ep:n ”Por vida” gick i samma modiga spår. Men det är först med debutalbumet som Kali Uchis blir explosiv på riktigt. ”Isolation” är ett lapptäcke av influenser. Ett popmusikaliskt pussel som man inte lägger färdigt på lång, lång tid.

Inledande ”Body language” tar hjälp av den samtida basistlegendaren Thundercat och spänner bågen med sensuella bossanovatoner. ”I wanna know if you want to go”, frågar Kali Uchis lyssnaren genom ett hål i fjärde väggen.

Därifrån åker hon på en virvlande färd. Första stoppet, reggaedoftande ”Miami”, berättar självbiografiskt om en ung kvinnas resa från Colombias knarkslum – via år av att bo i bilen och leva i destruktiva förhållanden – till Miamis stjärnbeströdda gator. Härifrån och framåt lyckas Kali Uchis skriva texter om sorg och smärta utan att släppa en millimeter på integriteten, på typiskt Nina Simone- och Billie Holiday-vis.

Resan fortsätter in i hiphoppiga ”Just a stranger” (producerad av Brockhampton-medlemmen Romil Hemnani), Amy Winehouse-påminnande storbandsjazz i ”Flight 22”, brittiskklingande tweepop i Damon Albarn-samarbetet ”In my dreams” och psykrockiga toner i ”Tomorrow”. I texterna är Kali Uchis ena sekunden bitter kritiker av den amerikanska drömmen, nästa en stereotypt sensuell flygvärdinna. Olyckligt kär, heligt förbannad och bittert kontemplerande. Och väldigt mycket mer.

Bredden har en del av sin förklaring i den moderna låtskrivarkulturen, där en uppsjö av människor arbetar tillsammans. Här nyttjas den metoden till max. Utöver ovan nämnda hörs bland andra Kevin Parker, Tyler, the Creator och jazzkollektivet Badbadnotgood.

Men allting vore sannolikt en rörig soppa utan Kali Uchis handfasta ledning. Med hjälp av den väna men starka rösten och ett säreget tonspråk drar hon en röd tråd genom hela albumet. Hon är konstant lekfull men har samtidigt total kontroll.

Flexibiliteten grundar sig inte i någon poserande vilja att korsa gränser för att verka orädd, utan i virtuost påhittigt låtskrivande. Alla små stigar av influenser bildar en rik motorväg tillbaka till de där skivbackarna.

Den kreativa glädjen gör att albumet håller för akademisk skärskådning och samtidigt fungerar på vilket dansgolv som helst. För bredvid alla fina termer och snitslade associationsbanor är ”Isolation” också 46 minuter oemotståndlig svängig popmusik. Helt enkelt.

Bästa spår: ”Just a stranger” (med Steve Lacy)

