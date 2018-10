Dagens skiva: Linda Thompson hyllar epoken hennes farmor fick uppleva

Förutom det lilla faktum att varje generation brukar avfärda föräldrarnas kultur som mossig så växer de flesta samtidigt upp med en akut känsla av en eller annan folklig kulturbärare som de precis hann få en glimt av, eller som åtminstone farföräldrarna fick se.

En Tage Danielsson, kanske. Eller en Julia Caesar.

Så var det med Linda Thompson, i dag en sjuttioettårig grand old lady inom brittisk folkmusik och mestadels tyst på grund av svåra röstproblem. När hon växte upp var music hall redan en kulturform med storhetstiden bakom sig – lite grand som den svenska revyn – men det var en kultur som levde starkt i hennes familj. Och hennes farmor hade sett de stora legendarerna kring förra sekelskiftet.

När hon så själv satte ihop en varietékväll i London var inspirationen därför både uppenbar och uttalad, ändå är det en nyare tradition jag associerar till. Nämligen de blandade musikkvällar systrarna McGarrigle anordnade efter att deras egentliga skivkarriär var över, med barnen Rufus och Martha Wainwright i högsätet och diverse släktingar och vänner till det. Samt en märklig tidlöshet som knappast kan ha låtit likadan under någon annan epok.

Precis så är det även på albumet från föreställningen, ”Linda Thompson presents 'My mother doesn’t know I’m on the stage'” (Omnivore/Warner). Där ryms några åttioplussare från den gamla showscenen, sonen Teddy Thompson och en svärson, ”Mamma Mia!”-skådisen Colin Firth och irländska folksångerskan Cara Dillon.

Själv sjunger Linda Thompson en salt sång om möjligheten att gifta sig med den rike åttiofemåring hon just nu städar hos, samt en om en flicka vars älskade aldrig kom hem från kriget (välj själv vilket). I titellåten är det Colin Firth som kan erkänna vilka straffbarheter som helst för sin mor, och även ljuga om knark och mord, bara hon inte får reda på att han har blivit en taskspelare på scen.

Men det är Martha Wainwright – jo, just hon – som får klockorna att stanna i Stephen Fosters ”Beautiful dreamer”, en av 1800-talets största schlagers som hon får att låta nästan nyförlöst efter all denna tid.

