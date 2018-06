Dagens skiva: Lykke Li balanserar på galenskapens rand

Det våras för de ledsna tjejerna. Det konstaterade DN:s Greta Thurfjell nyligen i en artikel och nämnde bland annat Lykke Li, Hanna Järver och Sarah Klang som exempel på den nya generationens lidande musikkvinnor som vältrar sig i sorg och inte tycks bry sig om hur de uppfattas.

Nog för att Lykke Li aldrig har varit så explicit som på sitt fjärde album, rätt och slätt döpt till ”So sad so sexy”, men hon har deppat länge. Där får de andra två snarare betraktas som hennes lärjungar.

För precis som Lana del Rey, vars karriär följer ungefär samma rytm med fjärde skivan som kom i fjol, har Lykke Li ända sedan starten byggt hela sin artistpersona runt vemod, smärta, destruktivitet och fördärv. Från den lätt naiva hjärta-och-smärta-sorgen på debutskivan ”Youth novels” (2008) via klagosången på ”Wounded rhymes” till 2014 års självutlämnande breakupskiva ”I never learn”. Hon beskriver själv skivorna som en trilogi, som sammanfattar åren innan trettio.

Hur ser då Lykke Lis svärta ut 2018? Det riktigt oväntade vore förstås om hon, trettiotvå år gammal, poolägare och nybliven mamma i sunny LA, plötsligt kom ut som försiktigt positiv till livet. Det gör hon inte.

Efter fyra års lång frånvaro är den stora överraskningen snarare hur det låter, rent musikaliskt. Borta är indiepopen och den råa ”unplugged”-produktionen som genomsyrade ”I never learn”. Lykke Li besitter den imponerande förmågan att alltid ligga nära rådande musiktrender, definiera det moderna, och samtidigt stå för sig själv, en bit vid sidan av. På ”So sad so sexy” gör hon således sin tolkning av de senaste årens våg av pop som möter hiphop och elektronisk r&b.

Det är modigt att helt överge vapendragaren Björn Yttling och istället bjuda in totalt nio producenter på skivans tio spår, däribland Frank Oceans Malay och T-Minus som producerat åt The Weeknd och Drake. Lägg därtill Skrillex och Vampire Weekends Rostam Batmanglij som ligger bakom den änglalika introlåten ”Hard rain”.

Resultatet av producentuppgraderingen är musik som oftast låter som en tung, högblank amerikansk modetidning som alla står och bläddrar i på Papercut men ingen någonsin köper. Snygg, lyxig och lätt generisk.

Styrkan ligger snarare i skivans evigt aktuella teman om olycklig kärlek och tvåsamhetens fula baksidor som hon gång på gång återvänder till med förfinad precision. Hon har kallat skivan sin ”Scener ur ett äktenskap” och i vissa låtar balanserar textjaget verkligen på galenskapens rand.

”I wasn’t gonna love you, now I’m so fucking deep in it”, rappar (!) hon i bastunga ”Deep end”. I ”Two nights” frågar jaget svartsjukt ”Why can’t you need me and nothing else?” efter att ha väntat uppe i två dygn på sin älskade.

Skivans höjdpunkt, gospelinfluerade ”Bad woman” handlar om att vara just precis det, och innehåller samtidigt intressanta lager av självömkande och desperata förhandlingsstrategier i rader som ”I understand if you leave me, just go”. Det är en komplex kvinnoroll som Lykke Li gestaltar.

Mer än Liv Ullmanns Marianne associerar jag dock till Kathryn Hahns vilda tolkning av den besatta, brevskrivande kvinnan Chris Kraus i tv-serien ”I love Dick”. Fast med Texas-öknen utbytt till poollandskap i Kalifornien. Bättre betyg går inte att få.

Bästa spår: ”Two nights”, ”Hard rain”

