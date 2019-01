Pop Maggie Rogers "Heard it in a past life" (Universal) Visa mer

Maggie Rogers är speciell. Uppväxt på landsbygden i Maryland och med sina musikaliska rötter i folkmusiken. Efter en period som utbytesstudent i Frankrike hamnade hon i tidiga tjugoårsåldern på Clive Davis institute of recorded music vid New York University. Där skrev hon som examensprojekt en ep, i vilken de traditionella, organiska ljuden från hennes barndom vävdes samman med den närmast matematiska metod som ligger till grund för den klubbmusik hon mötte och förälskade sig i under tiden i Europa. Livet hade antagligen fortsatt framåt i vanlig, långsam takt om stjärnproducenten Pharrell Williams inte dykt upp på skolan för att hålla en master class.

Klippet där han med stigande förundran lyssnar på hennes ”Alaska” har sedan dess blivit en viral klassiker. Efter några dagar hade den okända studenten hundratusentals följare på Facebook. Rogers kastades in i en karriär som redan från starten fick oändligt mycket större proportioner än vad hon själv hade kunnat föreställa sig. Under 2017 turnerade hon så mycket med de fem låtar hon skrivit i skolan att möjligheten att skapa nytt var i princip lika med noll.

Hon beskriver upplevelsens omtumlande kraft i ”Light on” på nya albumet: ”Oh, I couldn't stop it, tried to slow it all down. Crying in the bathroom, had to figure it out. With everyone around me saying ’You must be so happy now’”.

Textraderna leder fram till en stor Fleetwood Mac-refräng och är typiska för hur den snart tjugofemåriga sångerskan uttrycker sig. Sakligt, vardagligt, med ett dagboksliknande berättande som i andra sammanhang antagligen skulle framstå som banalt, men som i händerna på en verkligt unik musikskapare låter uppriktigt.

Hon har tidigare gjort två folkskivor, men detta är hennes första tänkt att nå en bred publik. Majorolaget satsar stort, längs motorvägarna i USA är annonstavlor tapetserade med hennes ansikte. En stjärna ska födas, och pr-kampanjen är startad. Få debutanter besitter en sådan självklar och total närvaro, en sådan slående förmåga att skapa illusionen av att lyssnaren är inbjuden rakt in i upphovspersonens rum, som denna.

Marknaden vill säkert placera henne i spellistorna hos folk som gillat HAIM:s ”Days are gone” eller Adeles ”25”. Men själsligt har ”Heard it in a past life” betydligt mer gemensamt med epokgörande album som Joni Mitchells ”Blue” eller, kanske ännu hellre, Carole Kings ”Tapestry”. Maggie Rogers har i sitt uttryck samma potentiellt tidlösa kvalitet. Mest uppenbart likt blir det till ackompanjemang av bara ett piano i balladen ”Past life”. Men Maggie Rogers är precis lika imponerande i massiva radiopopnummer som ”Overnight” och ”The Knife”.

Och så i centrum av allt, låten där allt tog sin början: ”Alaska”. I dess droppande rytm, samplade fågelljud, röster i lager på lager, finns fröet till en karriär som härifrån bara kan växa sig allt mer självlysande och guldkantad. Förutsatt att huvudpersonen själv vill, och orkar.

Bästa spår: ”Alaska”

