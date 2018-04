Dagens skiva: Manic Street Preachers ringar in samtidens vilsenhet

Nu för tiden är det lättare att veta vad man är emot än vad man är för, konstaterade Manic Street Preachers basist och textförfattare Nicky Wire i musiktidningen NME. ”There is no theory of everything”, heter det på nya plattan ”Resistance is futile”.

Walesarna har lämnat plakatpolitiken, men ringar ändå in samtidens vilsenhet varvat med hyllningar till inspiratörer som konstnären Yves Klein. Trion försöker förvisso inte återuppfinna sig själva som på förra skivan ”Futurology”, men gör ett starkt och inspirerat album fyllt av blinkningar till sina bästa stunder från förr.

Den hårdrocksnära energin från debuten och de storslagna arrangemangen från ”Everything must go” får vart och vartannat spår att kännas som en hit för 90-talsfrälsta Manicsfans.

Bästa spår: ”People give in”

