Dagens skiva: Primal Scream borde ha låtit bli att mixtra i efterhand

När cd:n slog igenom väckte Frank Zappa stor förbittring genom att inte bara återutge sina tidiga album som de var, med uppstädat ljud. Han passade på att ändra en del annat på samma gång, så originalalbumen återutgavs egentligen aldrig.

I dagens strömningsbaserade musikmiljö är den sortens redigering oändligt mycket enklare att genomföra, och Kanye West demonstrerade hur amorft ett album numera kan vara när han fortsatte att mixtra med ”The life of Pablo” 2016 även efter att albumet var släppt.

När det väl kom på cd blev dock den versionen låst för vidare redigering, det ligger i formatet. Och det är ändå påtagligt hur få som har följt i just det spåret.

Primal Scream hade nog fastnat där om möjligheten funnits när de gav ut ”Give out but don’t give up” 1994. Först inspelad i Memphis med målet att skapa klassisk rock ’n’ roll, med legendarisk producent, dito rytmsektion samt blåsare och kör. Sen tyckte de att resultatet lät väl klassiskt och kallade in fler producenter, utan att veta när det var dags att sluta.

Tjugofem år senare släpps ursprungsversionen som ”Give out but don’t give up – the original Memphis recordings” (Sony), och kanske kan man förstå att ”Rocks” blev mer hitvänlig 1994 med elektroniskt uppstyrd rytm. Men originalsvänget och atmosfären har andra kvaliteter, och hade bandet vågat ge ut skivan så här tror jag att den hade varit en klassiker i dag.

När St Vincent ger ut en ny version av fjolårets hyllade ”Masseduction”, omdöpt till ”MassEducation” (Loma Vista/Universal), känns det snarare som att hon har plockat fram sina demoversioner med bara piano och sång. Vilket är en bättre idé än den stålhårda dansinriktning hon visade på Way Out West i somras, där till och med pianoballaden ”New York” fick ett dunkande beat. Även om det låter som extramaterial snarare än definitiva versioner.

Och Jim James akustiska ”Uniform clarity” (ATO/Border) är så annorlunda mot rockbandsversionerna på ”Uniform distorsion” tidigare i år att man inte ens behöver uppfatta att det är samma låtar, och det är nästan svårt att inte spela dem parallellt, för att jämföra.

Vilket är mycket roligare än att se ett original klåfingras sönder.

Läs fler musiktexter av Nils Hansson, till exempel om när folksångargiganten Linda Thompson hyllar förra sekelskiftets music hall.