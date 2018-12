Jag minns första gången jag hörde William Shatner tolka ”Lucy in the sky with diamonds”. Det var på någon samling med berömda pekoral, men också där stod den ut som en nysvullnad fläskläpp.

Sällan har en lika dödfödd musikalisk idé framförts med samma övertända entusiasm. William Shatner är skådespelaren som gör Captain Kirk i originalversionen av ”Star trek”, och när tv-serien hade fått sitt första genombrott slog han 1968 mynt av berömmelsen genom att också spela in en lp.

För att slippa sjunga valde han att deklamera låtarna. Dessutom ställde han samtida popklassiker från Dylan, Sinatra och Beatles mot texter ur teaterhistorien, i synnerhet Shakespeare. I stor produktion med kör och orkester, som Shatner gör vad han kan för att matcha med en skådespelares hela arsenal av betoningar, röstfärger, känslolägen, konstpauser och plötsliga utrop. Varje textrad fick ett nytt dramatiskt uttryck, ibland varje ord.

Sen kom den käcka kören och sjöng refrängen, tralala.

Först tror man inte sina öron, sen går det inte att glömma. Det är en sorts musik man sällan spelar för sig själv men aldrig får nog av att spela upp för andra, för att se deras reaktioner.

Märkligt nog var det inte slutet på William Shatners musikaliska äventyr. Parallellt med att regelbundet nämnas bland världens sämsta skivor och värsta coverversioner gjorde han genom åren också små musikaliska inhopp i olika tv-sammanhang. Och kulten växte, inte minst bland kända musiker med smak för det udda. 2004 gav han ut en ny popskiva, sjuttiotre år gammal, med hjälp av bland andra Ben Folds och Joe Jackson. 2011 kom en till och 2013 ytterligare en, med prominenta gäster på vartenda spår.

Och vid åttiosju har han nu gett ut julskivan ”Shatner Claus - the Christmas album” (Cleopatra/Border), med gäster som Iggy Pop, Billy Gibbons, Judy Collins, Henry Rollins, Brad Paisley, Ian Anderson och Rick Wakeman. Med samma hialösa överspel, fast lite mer på rutin. Utan samma svindlande känsla av att han kanske faktiskt gör det här på fullt allvar.

